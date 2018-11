Giulia De Lellis e Irama ad Amici 18: ospiti d’eccezione della prima puntata

Ospiti Amici 18 prima puntata: Irama e Giulia De Lellis inseparabili

Giulia De Lellis e Irama non si separano mai! Entrambi presenti anche durante la prima puntata di Amici 18. Sono trapelate già le prime anticipazioni e sappiamo che sono stati gli ospiti d’eccezione. Anche se l’influencer ha preferito nascondersi dalle telecamere. Come è successo a Tu si que vales. Passano da un programma televisivo a un altro e chissà se un giorno non li vedremo persino a Uomini e Donne… Il dating show di Canale 5 ha sempre le porte aperte per Giulia, che è stata una delle corteggiatrici più amate da Maria De Filippi, dalla redazione e dal pubblico a casa, visto che non ha mai recitato una parte.

Anticipazioni Amici: grande soddisfazione per Irama

Con le anticipazioni di Amici 2018/2019, sappiamo chi sono i concorrenti della nuova classe e quali sono gli ospiti. Irama è stato invitato dalla De Filippi non solo in veste di vincitore della precedente edizione del talent show, ma anche perché gli ha consegnato un meritatissimo disco d’oro. Il successo per lui continua! E sicuramente adesso avrà uno spazio anche nel mondo del gossip, considerato che le notizie su Giulia De Lellis non mancano mai. Nonostante le infinite critiche ricevute, la coppia va avanti e difende a spada tratta il proprio amore: c’è stata anche un fuga romantica, lo sapete?

Novità Amici 2018/2019: ospiti e concorrenti della puntata

Non appena Irama ha terminato la sua esibizione, ha abbracciato Giulia De Lellis e insieme sono andati via. Passeranno sicuramente la notte a Roma. Irama e Giulia ad Amici 18 hanno catalizzato su di loro l’attenzione. Ma cos’altro bisogna sapere di quest’ultima edizione? Il cantante di Io Canto ha sorpreso tutti, una cantante particolarissima ha fatto commuovere i professori e abbiamo assistito all’ingresso di una concorrente sorella di una ballerina famosa di Amici! E qualche notizia sui giudici di Amici 2019? Anche su di loro non sono mancate le anticipazioni.