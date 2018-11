Amici casting oggi, i professori in lacrime per una cantante molto particolare

Puntata Amici casting oggi 13 novembre 2018: ecco cosa è successo

Nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019, una cantante ha fatto breccia nel cuore dei professori. Rudy Zerbi e Stash Fiordispino non sono riusciti a trattenere le lacrime. L’inedito Quante volte ad aspettarti di Giordana ha colpito gli insegnanti, che hanno trovato, in quest’ultima edizione, diversi talenti. Giordana è certamente tra questi: ha prima cantato Formidable di Stromae e poi il suo singolo, che sicuramente sentiremo spesso ad Amici 18, visto che sarà con tutta probabilità tra i concorrenti di quest’anno. Una cantante che non va persa certamente di vista.

La cantante Giordana colpisce i professori di Amici 18

Ogni parola del testo Quante volte ad aspettarti è stato interpretato magistralmente da Giordana, che ha ricevuto solo dei grandi complimenti dai professori di Amici 2018/2019. Ha una dote interpretativa che non lascia indifferenti e grinta da vendere! Sicuramente tra le cantanti più particolari di questa edizione, come per esempio un altro cantante bravissimo e bellissimo (e infatti ha già un numero impressionante di fan!). Ricordiamo anche un’altra cantante che spacca lo schermo: la ragazza che ha confessato di non sentire da un orecchio.

Promossi ed eliminati di Amici 2019

Qui di seguito troverete tutti i concorrenti di Amici 18 che sono passati all’ultima fase e quelli che invece sono stati eliminati:

Ellynora (cantante) promossa;

Klari (cantante) promossa;

Giordana (cantante) promossa;

Beatrice (ballerina) promossa;

Davide (ballerino) eliminato;

Giacomo Eva (cantante) promosso;

Fabio (ballerino) eliminato;

Erik (ballerino) promosso;

Ariana (ballerina) promossa;

Francesco (ballerino) promosso.

Nelle ultime puntate di Amici casting 18 non ci sono stati solo grandi complimenti, ma anche delle polemiche: come quella legata ai “raccomandati” o come quella riguardante le frasi di Alessandra Celentano nei confronti di un ballerino. Non saranno le ultime e vi aggiorneremo sempre, in attesa della formazione della classe di Amici 2018/2019.