Professori Amici 2018/2019 infuriati con un cantante che parla di raccomandati

Amici 18, professori contro un cantante: ecco cosa è successo

I professori di Amici 2018/2019 hanno avuto da ridire su alcune affermazioni di un cantante. Le polemiche, nel talent show, non sono di certo rare e nella puntata di oggi 12 novembre ce n’è stata una che ha fatto infuriare Rudy Zerbi. Il concorrente RPC è stato fermato durante la sua performance e Stash Fiordispino ha voluto leggere la sua scheda per i colleghi, soffermandosi sulla frase “più raccomandati che sono passati”. Rudy, allora, ha preso la parola e gli ha detto chiaramente: “Non mi piace per niente questo messaggio”. RPC non ha saputo precisamente cosa dirgli. Ma comunque è riuscito a passare al prossimo step, nonostante tutt’e tre gli insegnanti di Amici 18 abbiano delle riserve nei suoi confronti.

RPC delude i professori per la frase sui raccomandati ma non viene eliminato

Rudy ritiene RPC troppo cupo. A suo dire, dovrebbe dare più sfumature ai suoi pezzi. Ma comunque lo vuole vedere ancora e, insieme ad Alessandro Casillo (che ha sorpreso davvero tutti), continuerà il suo percorso ad Amici casting. Anche Alessandra Celentano ha mosso delle critiche nei confronti di una concorrente: Virginia non la convince fisicamente proprio come un altro al quale ha detto di essere bassissimo.

I concorrenti di Amici casting oggi eliminati e promossi

Chi sono i concorrenti eliminati della puntata di Amici casting di oggi? Qui di seguito troverete sia i bocciati che i promossi:

Rosalia (ballerina) promossa;

Maria (ballerina) promossa;

Jefeo (cantante) promosso;

Nimba (cantante) eliminato;

RPC (cantante) promosso;

Nicola e Lucrezia (ballerini) eliminati;

Alessandro Casillo (cantante) promosso;

Giorgia (ballerina) eliminata;

Virginia (ballerina) eliminata;

Imma (ballerina) promossa;

Elena (ballerina) promossa.

Altri ballerini che, nelle precedenti puntate, hanno colpito i professori di Amici di Maria De Filippi sono stati Emma Del Toro e l’esplosivo Daniele, considerato il più bravo! Una cantante che invece non va persa di vista è quella che ha ammesso di non sentire da un orecchio.