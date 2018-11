Francesca Del Toro, la sorella ad Amici 18 conquista tutti

Amici 18, Emma sorella di Francesca Del Toro: un bel percorso ai casting

La sorella di Francesca Del Toro ha deciso di partecipare ad Amici 18. Durante i casting, ha saputo farsi notare e infatti è riuscita a superare gli step più insidiosi. Con la sua grande grinta e una bella determinazione, è riuscita a convincere tutti gli insegnanti di danza, che vedono del potenziale in lei. E bisogna ammettere che, fino ad ora, è tra le poche che ha ricevuto dei veri complimenti. Anche Alessandra Celentano – sappiamo bene tutti che è sempre alla ricerca del difettuccio – è rimasta piacevolmente sorpresa da questa ragazza: da Emma Del Toro. Lei è la sorella di Francesca, un’altra ballerina che abbiamo visto nel talent show di Canale 5. Ma nel 2016. Emma è la sorella minore di Francesca Del Toro.

Emma Del Toro tra i concorrenti di Amici 2018/2019?

Emma è quindi un personaggio non del tutto sconosciuto così come il vincitore di Sanremo, che ha deciso di rimettersi in gioco proprio prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi. La ballerina potrebbe essere una delle allieve più amate della nuova classe: sono passati già non pochi concorrenti. Uno più bravo dell’altro. Emma di Amici casting 2018/2019 ha la stoffa per affrontare le sfide della scuola di Canale 5 e sicuramente riuscirà ad avere dalla sua parte sempre più fan. Ne abbiamo avuto la conferma proprio oggi!

Successi importanti per la ballerina Emma di Amici 18: la storia

Emma Del Toro di Amici 18 ha spiegato che ha iniziato a ballare quando aveva tre anni, seguendo le orme di sua sorella Francesca. La danza le ha sempre tenute unite. Hanno infatti un rapporto speciale e si sono perfezionate stilisticamente in America. Emma ha ottenuto una borsa di studio per Los Angeles, data dall’ex professionista di Amici Santo Giuliano e due per dei corsi di perfezionamento con Giuliano Peparini, fratello dell’insegnante Veronica. Sarà proprio quest’ultima a collaborare strettamente con lei?