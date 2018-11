Amici 18 concorrenti: cantanti e ballerini che hanno superato la seconda fase

Concorrenti Amici 2018/2019 oggi: news sulla seconda fase

Durante i casting, alcuni concorrenti di Amici 18 sono riusciti a superare la seconda fase. Uno step molto insidioso perché i professori hanno potuto chiedere di tutto a cantanti e ballerini. Anche brani e coreografie che non ritengono adatti a loro. Non pochi cantanti, infatti, si sono trovati in gravi difficoltà: c’è chi non è proprio abituato a eseguire brani in italiano e questo ha compromesso il percorso all’interno del programma. Bouchra, ad esempio, non ha convinto per nulla cantando Controvento di Arisa. Ha fatto degli errori a causa della sua agitazione. Ed è un peccato, visto che ha dimostrato di avere un grande potenziale.

Amici casting oggi: la cantante Tish sorprende tutti

Tish ha invece convinto tutti gli insegnanti di canto. Nella puntata di oggi di Amici casting 2018/2019 del 5 novembre, ha cantato il brano Wicked Game di Chris Isaak. Una cantante di talento, che si è aperta di più, raccontando perché fa musica: “Io scrivo quando non mi sento capita. Io scrivo quando mi sento male. Non ho mai cantato in Italiano”. Uno scoglio, le canzoni italiane per Tish. La ragazza è comunque passata. Un altro cantante che sicuramente andrà avanti è un ex vincitore di Sanremo. Chi sono invece gli altri concorrenti di Amici 2018/2019 che sono riusciti a superare lo step?

Nomi concorrenti Amici 18 promossi ed eliminati

Questi sono i nomi di cantanti e ballerini di Amici 18 che hanno continuato il loro percorso e quelli che sono stati eliminati oggi 5 novembre 2018:

Bouchra (cantante) eliminata;

Tish (cantante) promossa;

Olivia (cantante) promossa;

Miguel (ballerino) promosso;

Erik (ballerino) promosso;

Daniel (cantante) promosso;

Creta (ballerina) promossa;

Federica (ballerina) promossa.

Dopo le ultimissime dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, potrete recuperare le puntate attraverso le repliche, con le quali non vi perderete proprio nulla sui nuovi concorrenti: ballerini e cantanti stanno dando il meglio di loro per avere un posto nella classe più famosa d’Italia!