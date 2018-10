Replica Amici Casting di Real Time: dove rivedere le puntate

Dove rivedere Amici Casting 18? La replica del talent show

La replica di Amici Casting di Real Time permetterà a tutti coloro che non possono seguire le puntate dalle 13.50 di recuperarle senza problemi in qualsiasi momento della giornata. Non tutti, infatti, hanno la possibilità di seguire gli sviluppi che accadono nello studio di Amici 18 e per questo il talent show ha messo a disposizione un sito con cui non perdersi proprio nulla. Ogni puntata dei casting di Amici 18 viene immediatamente caricata sul sito. È possibile vedere dalla prima puntata fino all’ultima andata in onda. Molto utile per chi vuole essere sempre aggiornato sui prossimi concorrenti di Amici 2018/2019 senza perdere mai importanti curiosità!

Le repliche di Amici Casting 2018/2019 di Real Time

Dove rivedere le puntate di Amici Casting 18? Sul sito Dplay (www.dplay.com). Basta cliccare sulla sezione “Amici di Maria De Filippi” – che è sempre in vista – e il gioco è fatto. Potrete così scoprire tutto sul regolamento di quest’ultima edizione e anche su quello che è successo fino a questo momento. Non sono pochi i cantanti e i ballerini di Amici 2019 che hanno dimostrato di avere del talento e quest’anno la classe potrebbe darci delle grandi soddisfazioni. I professori stanno cercando solo il meglio e si sono messi direttamente in gioco per trovare il nuovo vincitore di Amici!

Amici Casting: curiosità su concorrenti e professori della 18esima edizione

Amici Casting va in onda ogni giorno su Real Time (canale 31) dal lunedì al venerdì alle ore 13.50 ed è possibile vederlo in streaming su Dplay. Le repliche di Amici 18 non mancano mai. Abbiamo comunque scritto tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: le ultime notizie vi potrebbero interessare parecchio e vi permetteranno di capire per chi fare il tifo quest’anno. Avete già trovato ballerini e cantanti che vi hanno più colpito?