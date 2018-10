Regolamento Amici Casting 2018/2019: cosa bisogna sapere

Amici Casting, regolamento della 18esima edizione del talent show di Maria De Filippi

Il regolamento di Amici casting 2018/2019 è stato spiegato perfettamente quest’oggi. I potenziali concorrenti, come nelle precedenti edizioni, dovranno dimostrare di meritare un posto all’interno della scuola. Per quanto riguarda il canto, i ragazzi verranno giudicati da Stah dei The Kolors, Rudy Zerbi e Alex Britti; per quanto riguarda invece il ballo, abbiamo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens (una preziosa new-entry). Sta a questi insegnanti il compito di scoprire il futuro vincitore di Amici 18!

Cosa bisogna sapere del regolamento di Amici 2018/2019?

Abbiamo scoperto i primi allievi durante la puntata di Real Time e anche in cosa consiste il regolamento della 18esima edizione. I tre supporter lo hanno spiegato a tutti i ragazzi: “Ci sono delle leve. E voi dovete fare una coreografia o una canzone che vi rappresenti. Se a uno dei professori non piacete, lui può abbassare la leve e l’esibizione si ferma e così sarete eliminati. Ma non tutto è perduto. Un professore può abbassare la leva, un altro invece può alzarla perché non è d’accordo e andate allo step successivo. Se nessuno dei professori abbassa la leva, passate allo step successivo”.

News Amici 2018/2019: sorprese durante casting, pomeridia e prossimo Serale

Il regolamento di Amici 18 Casting è quindi più semplice del previsto. Nulla a che fare con quello che scopriremo prossimamente e che riguarda la nuova fase del talent show di Canale 5. Maria De Filippi vorrebbe apportare cambiamenti considerevoli (delle belle sorprese che riguardano il Serale) e siamo certi che molte piaceranno ai telespettatori, un po’ delusi dall’ultima edizione. Cosa dobbiamo ancora aspettarci da questo talent giunto quasi al suo secondo decennio di vita?