Amici 18 oggi: presentazione primi allievi e insegnanti di canto e ballo

Amici 18: primi allievi e presentazione insegnanti oggi 29/10/2018.

Oggi Amici 18 casting ci ha permesso di conoscere i primi allievi che potrebbero prendere un banco. La puntata è cominciata con la presentazione dei 130 ragazzi (tra ballerini e cantanti) che dovranno dimostrare il meglio di loro per poter convincere gli insegnanti di canto e di ballo. Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Lorella Boccia sono i tre supporter. La ballerina è stata per tutto il tempo visibilmente emozionata: “Io sono agitata – ha ammesso durante la puntata di Real Time del 29 ottobre -. Oggi sono una supporter ma prima ero una ballerina come voi. Stavo seduta proprio lì! Non è passato molto tempo da quando stavo al posto vostro”.

Allievi Amici 2018/2019 ammessi ed eliminati

Dopo aver spiegato il regolamento di Amici casting 2018/2019, si è esibito il primo cantante: “Sono Federico, ho 19 anni, faccio musica da quando ero bambino. Ma ho fatto seriamente musica solo all’età di 13 anni. Il mio sogno è cantare”. E passa al prossimo step. Di seguito troverete tutti i nomi di cantanti e ballerini che si sono esibiti oggi ad Amici di Maria De Filippi:

Federico (cantante) promosso;

Greta (ballerina) promossa;

Carlotta (cantante) promossa;

Jalisse (cantante) eliminata;

Marco (ballerino) promosso;

Hale (cantante) promosso;

Federica (ballerina) promossa;

GiQuita (cantante) promosso.

Ultime novità su Amici 18

C’è stata anche una carrellata di eliminazioni: alcuni professori hanno espresso le proprie perplessità… ma anche la loro noia per alcuni cantanti e ballerini! Sono iniziati i casting di Amici 18 su Real Time. Questo significa che è sempre più vicina la data della messa in onda del primo pomeridiano del sabato. I professori di quest’edizione riusciranno a scovare un altro talento nel canto e un altro nel ballo?