Amici 18, quando inizia? Data e anticipazioni dell’edizione 2018-2019

Prima puntata di Amici 18: quando inizia l’edizione 2018-2019?

Quando inizia Amici 18? L’edizione 2018-2019 sarà ricca di novità. Alcune sono ancora segrete, altre invece sono state rivelate. E piacciono tanto. La data della prima puntata di Amici 2019 non è ancora certa, ma è sicuro che il primo pomeridiano ci sarà a metà novembre. La parte dei casting (in onda su Real Time) dovrebbe iniziare a breve. Conclusa l’ultima edizione del talent show a giugno, adesso cominciano a spuntare le prime anticipazioni su Amici 18 e dobbiamo ammettere che qualcuna ci ha sorpreso in positivo. Inoltre potremmo vedere grandi artisti nel programma, che non faranno altro che impreziosirlo.

Data d’inizio dei casting di Amici 2019 e formazione della classe

Vi abbiamo già rivelato che molto probabilmente il Serale di Amici cambierà giorno di messa in onda mentre la formazione della classe potrebbe avvenire alla fine di novembre. Durante i casting di Real Time conosceremo i nuovi talenti di Amici di Maria De Filippi e sicuramente rivedremo qualche volto noto: magari un cantante che ha cercato di sfondare con X Factor o un ballerino che ha calcato il palco di Tu sì que vales. La fase Serale di Amici 18 andrà invece in onda tra marzo e aprile. Si concluderà a giugno.

Le ultime anticipazioni di Amici 2018-2019

Sono note diverse anticipazioni su Amici di Maria De Filippi. Sappiamo, per esempio, che sta convincendo una cantante amatissima a partecipare come giudice del talent show. E poi cos’altro? Cambierà con tutta probabilità il meccanismo, molti professori hanno rinunciato al programma e verrà dato ancora più spazio agli allievi. Maria De Filippi vorrebbe ridurre a zero i litigi dei professori e forse quest’anno ci riuscirà. Un anno importante perché sarebbe riuscita anche a cambiare il giorno di messa in onda del Serale.