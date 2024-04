Amici 23, Sarah ribalta tutto: conquista e schiaccia Mida e Petit

Sarah Toscano al Serale di Amici 23 sta conquistando il pubblico di Canale 5 e oggi arriva la conferma. Da ormai qualche settimana, sui social network, i fan del talent show di Maria De Filippi elogiano la cantante, definendola anche una popstar. In effetti, nel corso del tempo, Sarah è riuscita a crescere sia come persona che come ‘personaggio’. Sul palco appare sicura di sé e regala ogni volta certezze ai suoi fan, con un’esibizione sempre nuova e diversa dall’altra. Oltre Lorella Cuccarini, anche Rudy Zerbi ha spesso sostenuto Sarah, facendo notare ancora prima del Serale tutti i suoi progessi.

Al contrario, Anna Pettinelli non ha mai elogiato la cantante, la più giovane della classe di questa edizione. Nelle scorse settimane, alcuni Daytime hanno mostrato le fragilità della Toscano, in cui si sono ritrovati tantissimi telespettatori. Sarah non si sente ben integrata nel gruppo e si è ritrovata anche a vivere una situazione che l’ha delusa in Casetta. Non solo, ha ammesso di non sentirsi rilevante all’interno del talent show. E, invece, ecco che dopo questi momento bui ci pensa il pubblico a darle le giuste certezze. Se nei mesi scorsi, la Toscano non era in alto nelle classifiche delle sfide al televoto, ora la situazione è ben diversa.

Maria De Filippi nei giorni scorsi ha aperto un nuovo televoto ad Amici, sfruttando il momento dedicato al lancio dei nuovi inediti. Ci sono state delle polemiche legate all’assenza di Holden, il quale non ha preso parte a questa gara in quanto non è ancora pronto il suo nuovo brano. Pertanto, si sono sfidati di fronte al giudizio di vari conduttori radiofonici Sarah, Mida, Martina e Petit. Per scoprire anche il parere del pubblico, Maria ha aperto il televoto, il cui risultato è stato svelato con il Daytime di venerdì 26 aprile.

In attesa di assistere alla sesta puntata del Serale, già registrata e in onda sabato 27 aprile in prima serata, oggi i fan di Sarah Toscano hanno gioito. Il risultato del televoto ha visto in testa proprio lei:

Sarah 36% Petit 29% Mida 22% Martina 13%

La stessa Sarah è rimasta senza parole di fronte a questa sorpresa, visto che non le era mai accaduto di trovarsi tra le prime posizioni in una classifica del televoto. Da diversi giorni, moltissimi telespettatori si sono schierati dalla sua parte ed è evidente ormai che la Toscano ha conquistato al Serale una grande fetta di pubblico. Un’evoluzione positiva, per la più piccola della Casetta, che più volte ha anche rischiato di essere eliminata.

Amici 23, la sorpresa a Cristiano Malgioglio

Il programma ha riservato a Cristiano Malgioglio una sorpresa per il suo compleanno. Rimasto solo nello studio di Canale 5, è stato raggiunto dai ballerini professionisti, da Giuseppe Giofrè e da Michele Bravi. Tutti loro sono entrati con una torta per augurare un buon compleanno al giudice tanto simpatico e amato dal pubblico. Malgioglio si è commosso, soprattutto quando ha letto il messaggio di Maria De Filippi: “Ci vediamo stasera a cena per festeggiare”.