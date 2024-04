Amici, Sarah distrutta: la scena è toccante. Mida fa la cosa giusta

Lacrime per Sarah ad Amici di Maria De Filippi. Mentre si parla di chi è l’eliminato della puntata che andrà in onda sabato 13 aprile 2024, ecco che nel Daytime accade qualcosa che delude profondamente la cantante. Il momento tocca molti telespettatori, in quanto cercano di mettersi nei suoi panni. Una scena davvero triste, per cui chiunque di sicuro sarebbe rimasto male.

Ciò accade subito dopo lo sfogo della cantante con Marisol. Parlando con la ballerina, Sarah dichiara di sentirsi un elemento inutile nel talent. Crede che chiunque altro suo compagno sia migliore dei lei e questo rappresenta chiaramente un peso per lei. La situazione si complica quando arriva il momento del Message in a bottle. Si tratta di un “gioco” tramite il quale gli allievi possono scrivere un messaggio, positivo o negativo, anonimo e inserirlo dentro una bottiglia.

Nel Daytime di oggi tocca a Lil Jolie leggere le lettere anonime. Per la cantante ci sono ben due messaggi davvero molto belli. Uno di questi è proprio quello di Sarah. Ma ecco che, quando arriva il suo momento, la giovane cantante trova la sua bottiglia vuota. Nessuno ha scritto un messaggio per lei. Un momento che la lascia spiazzata, chiaramente, e che colpisce il pubblico. I telespettatori non riescono a non reagire e sui social network si lasciano andare a tanti messaggi di affetto per lei.

Gaia De Martino, protagonista di varie polemiche per via della sua ultima decisione dopo l’infortunio, confessa di aver scritto per lei un messaggio, ma di non averlo inserito nella bottiglia. Sarah, però, scappa via e si chiude in bagno. Marisol la segue e insieme a lei torna sulla scalinata della Casetta. Qui Sarah appare ancora provata e ammette che quanto accaduto le ha dato delle conferme sui dubbi che aveva su se stessa.

Marisol, Gaia e Sofia tentano di risollevarle l’animo, senza però riuscirci. La prima appare anche con gli occhi lucidi. Il giorno dopo, la situazione è ancora peggio. Molti si rivedono in Sarah, che viene poi raggiunta da Mida. Quest’ultimo fa la cosa giusta, probabilmente quella che avrebbero dovuto fare subito le sue compagne, che si trovavano con lei prima: le dà un abbraccio molto forte.

Questo, però, non basta. Sarah va a lezione e l’insegnante subito nota il suo sguardo assente. La cantante è provata e la professoressa la fa giustamente sfogare:

“Non mi sento integrata nel gruppo. Non sono quella persona che fa la differenza. Io stessa non andrei a cercarmi. Cercherei Gaia e Martina che sono persone solari”

Sarah colpisce il pubblico oggi. Tante persone si rivedono in lei e le danno a distanza tutto il loro supporto. Un momento che tocca il pubblico e che fa pensare.

Amici anticipazioni: chi è l’eliminata della quarta puntata?

Intanto, le anticipazioni della registrazione che andrà in onda sabato sera raccontano che al ballottaggio finale ci sono Sarah e Lil Jolie. Proprio loro due sono le protagoniste di questo Daytime. Al contrario della prima, Angela vive emozioni positive. Oltre ad aver letto due messaggi anonimi dai suoi compagni, Lil riceve anche una lettera inviata da una persona a lei cara. Si scoprirà con certezza chi è tra le due l’eliminata della quarta puntata solo durante la messa in onda di sabato sera.