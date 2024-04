Amici anticipazioni 13/04: eliminato, Maria stizzita ferma tutto

Oggi è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda sabato 13 aprile 2024. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Super Guida Tv, al ballottaggio finale sono finite Lil Jolie e Sarah. L’ospite della puntata è stata Gaia, ex allieva vincitrice della 19esima edizione del talent show. Ovviamente non sono mancate le manche in cui si sono sfidate le tre squadre e anche quella dei professori, sempre tanto attesa!

Nel corso della registrazione c’è stato un programma con la grafica. Questo avrebbe innervosito Maria De Filippi, la quale si sarebbe arrabbiata e avrebbe fermato tutto per qualche minuto. Questo momento potrebbe non andare in onda sabato. La ballerina che fa da sostituta a Gaia De Martino non ha ballato nel corso di questa sua prima registrazione del Serale.

Amici anticipazioni 4° puntata: Petit al ballottaggio

La registrazione è iniziata con i giudici che hanno dovuto scegliere la busta contenente il nome dei professori che avrebbero guidato la prima manche. Fuori è uscito il nome del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma stranamente i due professori hanno deciso di cedere questo compito. Nel secondo pescaggio, ecco che è uscito il nome del gruppo di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. I due professori hanno deciso di sfidare proprio la squadra di Zerbi e Celentano.

prima sfida: Mida vs Petit. Vince Petit

guanto di sfida su improvvisazione: Sofia vs Marisol. Vince Sofia

guanto di sfida: Mida vs Holden. Vince Mida

Ha preso la squadra di Zerbi e Celentano: al ballottaggio sono finiti Petit, Holden e Marisol. Alla fine i giudici hanno scelto come eliminato provvisorio Petit. La prima a salvarsi è stata Marisol. Nel corso di questa prima manche si è accesa una lite tra Zerbi e Cuccarini. Lorella ha anche citato Alex e Luigi, per poi precisare di non aver mai cercato di mettere a disagio Holden con il guanto di sfida.

Anticipazioni Amici puntata 13 aprile 2024: Sarah al ballottaggio

La seconda manche ha visto di nuovo protagoniste le due squadre di CuccaLo e Zerbi Cele.

prima sfida: Sarah vs Dustin. Vince Dustin

seconda sfida: Sofia vs Holden. Vince Sofia

terza sfida: Sarah vs Mariso. Ha vinto Marisol

Hanno vinto Zerbi e Celentano: l’eliminata provvisoria è stata Sarah, la quale è finita al ballottaggio con Sofia. Quest’ultima si è salvata e la cantante ha così raggiunto Petit.

Guanto di sfida tra i professori

I professori, divisi in coppie, anche questa volta si sono sfidati tra loro. A vincere, questa volta, sono stati i PettiTodo e il tema è stato legato ai miti della musica e del mondo dello spettacolo.

I CuccaLo hanno portato Raffaella Carrà e Michael Jackson

I PettiTodo hanno portato Elvis Presley e Aretha Franklin. Durante l’esibizione Anna Pettinelli è caduta più volte durante le prese, lasciando tutti col fiato sospeso.

Gli Zerbi Cele hanno portato: lei se stessa e lui Emanuel Lo.

Amici anticipazioni Serale, terza manche: al ballottaggio Lil Jolie

Nella terza manche si sono sfidate le squadre Zerbi Cele e Pe

prima sfida: Martina vs Dustin. Vince Dustin.

seconda sfida: Lil Jolie in duetto con Martina vs Marisol. Vince Marisol

A rischio eliminazione sono finite Martina e Lil Jolie. La prima si è salvata e l’ex allieva di Zerbi è finita al ballottaggio finale.

Amici quarta puntata: chi è stato eliminato tra Lil Jolie e Sarah?

Al ballottaggio di fine puntata Petit si è salvato per primo. Sono rimaste a rischio eliminazione Sarah e Lil Jolie. Il nome dell’eliminata definitivo verrà svelato solo con la messa di sabato 13 aprile 2024. Una tra le due cantanti dovrà salutare il talent show definitivamente. Maria De Filippi ha chiesto a entrambe di dire qualcosa dell’altra e poi ha voluto sentirle cantare i loro inediti.