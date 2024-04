Amici 23, Gaia resta: la Casetta trema e si oppone, sostituta trovata

Il caso di Gaia De Martino ad Amici 23 è stato al centro del Daytime dell’11 aprile 2024. Oggi è uscito fuori il malumore dei suoi compagni d’avventura, che non hanno preso bene la decisione presa dalla ballerina. Un po’ tutti ritengono che Gaia non avrebbe dovuto accettare di farsi sostituire da un’altra ballerina. A detta di questi allievi (quasi tutti), sarebbe ingiusta questa situazione per tutti, anche per la ragazza che andrà a sostituirla.

Tutto è iniziato con il Daytime di ieri, in cui Gaia è stata informata da Maria De Filippi che non potrà ballare per tre settimane a causa dell’infortunio al ginocchio. Per questo, le è stato proposto da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro di farsi sostituire per questo arco di tempo da un’altra ballerina. Gaia ha subito accettato, ma la sua scelta ha generato malumore e non solo in Casetta. Infatti, sul web molti si sono detti contrari a questa soluzione.

Questi telespettatori hanno fatto notare che non sarebbe giusto far arrivare al Serale un’altra ballerina, dopo che loro per mesi si sono impegnati per conquistare la maglia oro. Non solo, credono che se questa ragazza dovesse superare tutte le puntate in queste tre settimane Gaia arriverebbe facilmente fino alla fine, senza essersi esibita per tre settimane. Intanto, come è stato mostrato oggi, la prima della Casetta di Amici a mostrarsi contraria è stata Marisol: “Sono contenta che rimani, però sono sincera non ha senso”.

Anche Dustin è apparso perplesso: “Qual è stato il senso di questi mesi e di prendere la maglia del Serale”. Non solo, anche l’ormai suo ex fidanzato Mida si è mostrato abbastanza contrario:

“È giusto che lei vada a casa e torni l’anno prossimo. Vai avanti con le spalle di un altro, è una cosa sbagliata questa. Ma quale senso ha. Non è rispettoso nei nostri confronti. Noi abbiamo fatto tanto per arrivare al Serale”

Non è finita qui, Dustin ha continuato: “Tu pensi che restando qua sia giusto per tutti noi? C’è anche la possibilità che questa ragazza sia più brava di Gaia”. Sofia e Marisol sono andate avanti con le critiche. La prima crede che non sia giusto per nessuno, neanche per la stessa Gaia. Marisol ha precisato che lei non avrebbe mai accettato. “Se Gaia dovesse vincere, non sarebbe giusto per chi non vince”, ha poi tuonato Mida. Sarah ha concordato con loro.

Petit ha fatto notare a tutti loro che Gaia sta male perché avrebbe loro contro dopo questa decisione. Lil Jolie ha, invece, appoggiato la ballerina, che fa parte della sua squadra: “Stanno così perché se la stanno facendo sotto che vinci. È la paura di tutti quanti, l’ha detto anche Dustin”.

Amici 23: Gaia delusa, Todaro accoglie la ballerina che la sostituirà

A questo punto Gaia, Lil e Martina sono state invitate dai loro professori a parlare della situazione e ad ascoltare quanto detto dai loro compagni. Pettinelli si è lasciata andare a uno sfogo, poco convincente, contro tutti coloro che si sono detti contrari a questa decisione.

Anna ha puntato sul fatto che questa esperienza non è stata particolarmente dura per nessuno, snaturando un po’ il programma. In realtà, il suo discorso non ha molto senso, visto che è sempre stato detto che il percorso ad Amici non è un gioco da ragazzi, ma è impegnativo. È sempre una scuola, sebbene si tratti di un talent show. I ragazzi devono impegnarsi duramente.

Certo, non sono in guerra, ma hanno fatto tanto per conquistare il Serale. Se così non fosse, allora cosa hanno visto finora i telespettatori? La stessa Gaia ha ammesso di aver fatto tanto in questi mesi, lavorando sodo. Ed è per questo motivo che lei ha deciso di restare.

A questo punto, il pubblico si chiede perché Gaia può dire di voler restare perché ha lavorato sodo e vorrebbe completare questo percorso, mentre gli altri non possono sottolineare questo dettaglio? In ogni caso, ormai la decisione è stata presa. Appoggiata da Lil e Martina, Gaia si è detta delusa per i commenti ascoltati dagli altri allievi contrari.

Intanto, è stata accolta la ballerina che la sostituirà: si chiama Aurora e balla latino americano. Todaro l’ha accolta dicendo che in passato l’avrebbe voluta avere nella sua squadra, ma a causa di un infortunio non aveva avuto questa possibilità.