Amici 23: Gaia deve lasciare il Serale, ma arriva la scelta inattesa

Gaia deve lasciare il Serale di Amici di Maria De Filippi, almeno questo è l’annuncio iniziale. La ballerina che fa parte della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli è costretta a lasciare il gioco. A darle la notizia ci ha pensato Maria De Filippi, nel corso del Daytime andato in onda il 10 aprile 2024. A causa di un infortunio, la ballerina deve necessariamente fermarsi per qualche settimana e questo non le permette di continuare a viversi questa esperienza.

Una notizia agghiacciante per la ballerina, che è rimasta decisamente spiazzata. Inizialmente è stato fatto sapere al pubblico che la ormai ex allieva del talent show di Canale 5 è stata visitata da uno specialista. Dopo di che, Maria ha dato l’annuncio inaspettato, che ha generato reazioni drammatiche in Gaia e nei suoi compagni:

“Pensavo potessi aver capito, speravo, perché risultava meno faticoso. Sei andata a fare una visita… quello che esce fuori è che tu dovrai stare ferma per tre settimane. Non c’è nessuna operazione, ma questo diventa incompatibile con la gara. Gaia nella vita di un ballerino, di un atleta questo può capitare, succede. Noi non possiamo far finta di niente, ci dispiace tanto credimi. Immagino che l’anno prossimo questo programma ci sarà e tu sarai una delle allieve”

Inizialmente, dunque, Maria De Filippi ha fatto sapere a Gaia che per lei questa esperienza del Serale di Amici 23 si è conclusa. Le ha proposto di entrare nella classe della prossima edizione. “Non sei eliminata, semplicemente ti devi ritirare”, ha affermato la conduttrice.

Gaia è scoppiata in un pianto disperato e ha fatto presente di non voler andare via. “Se vuoi ti teniamo qua a fare le pulizie in casa, che sei quella che fa di più”, ha ironizzato la conduttrice. La ballerina ha preso sul serio le sue parole, tanto che ha chiesto di poter restare almeno per il suo compleanno. Ma non è finita qui.

Amici 23, Gaia resta al Serale: un’altra ragazza ballerà al suo posto

Il problema di Gaia dovrebbe essere collegato al ginocchio, per cui anche prima del Serale le è stato imposto il riposo. Infatti, la ballerina ha avuto accesso a questa fase del programma senza fare ulteriori esibizioni. Al Serale, però, non può chiaramente stare a riposo. Questo problema non dovrebbe avere a che fare con l’infortunio avvenuto durante la terza puntata.

Ma ecco che ora la produzione del programma ha trovato una soluzione per permettere a Gaia di continuare questo percorso. In quanto dovrebbe esserci solo qualche settimana di stop per lei, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli le hanno fatto una proposta:

“Bisognerebbe trovare una ragazza che balla al posto tuo, se questa ragazza dura poi torni a ballare tu. Se questa ragazza viene eliminata, anche tu esci. Questo ti darebbe la possibilità di rimanere qui”

Con il sostegno di Martina e Lil Jolie, Gaia ha subito accettato la proposta. Dunque, da ora in poi un’altra ballerina nelle prossime puntate si esibirà al posto suo. Alcuni telespettatori hanno subito pensato quanto detto nelle scorse ore dall’ex fidanzata di Mida, la quale si è detta certa del fatto che Gaia per il momento non verrà eliminata.