Amici, ex di Mida: “Gaia non uscirà, è già deciso” (e non ha torto)

Sabato, 13 aprile, andrà in onda la quarta puntata di Amici. Siamo ormai quasi alla metà del Serale e la finale è sempre più vicina. A questo punto, il cerchio è diventato molto stretto e diventa difficile capire chi sarà eliminato o chi rimarrà nel talent show ad ogni puntata. Lo scorso sabato, 6 aprile, è uscita una delle ballerine più amate del programma, ovvero Lucia. Fino ad ora, in realtà, sono stati i ballerini quelli più penalizzati. Difatti, sono usciti ben 4 di loro, mentre, per il canto, Ayle è stato l’unico eliminato. Insomma, i pareri sono contrastanti, ma c’è una persona in particolare che sembrerebbe avere le idee chiare. Di chi si tratta? Di Lucrezia Fenino, l’ex fidanzata di Mida.

Nel corso di questi mesi, Lucrezia si è espressa più volte pubblicamente su Mida e sulla sua storia con Gaia. In una diretta su TikTok, la giovane aveva spiegato di essersi lasciata con il cantante prima di Amici e di aver mantenuto un bel rapporto. Ma, non è finita qua. La tiktoker aveva attirato l’attenzione a causa di alcune dichiarazioni sulla ballerina, quando si era mostrata scettica sulle sue ampiamente discusse insicurezze. Nonostante la marea di critiche ricevute dai fan dell’allieva di Amici, Lucrezia ha continuato a commentare il programma sui suo profili social.

E, proprio ieri, 8 aprile, è finita al centro di una nuova polemica. Durante una live su TikTok, Lucrezia è tornata a parlare di Gaia, dicendo che la trasmissione la sta favorendo troppo e che sembra che sia tutto già organizzato. “Se esce Marisol ma non Gaia vado da Maria”, ha detto. E ancora: “Gaia non uscirà mai perché è l’unica ballerina di Todaro perché è tutto organizzato”. C’è da dire che la ragazza non ha tutti i torti. Gli altri allievi di Raimondo Todaro sono stati già eliminati e nel suo team l’unica ballerina rimasta è Gaia. Per questo, è molto probabile che il suo percorso vada avanti ancora a lungo, dato che è difficile che lascino il professore a mani vuote per tante puntate.

Inoltre, è impossibile non notare che Gaia occupi un grande spazio in quasi tutti i daytime. Tra le sue insicurezze o i problemi di amore con Mida, la ballerina finisce per essere protagonista di molti dei quotidiani di Amici. Insomma, è inutile girarci intorno: l’allieva di Raimondo Todaro è una grande protagonista di quest’edizione, sia per il suo grande talento nel ballo, ma anche per una serie di fattori esterni alla danza. Per questo, il discorso fatto da Lucrezia non è totalmente sbagliato.