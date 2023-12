Amici 23, bordata dell’ex di Mida a Gaia: la furia dei fan

Triangolo ad Amici: l’ex fidanzata di Mida attacca a sorpresa Gaia. Ma, procediamo con ordine. Nell’ultima puntata di Amici andata in onda domenica 10 dicembre, Gaia ha dovuto affrontare un compito della Celentano. Per superare le sue insicurezze, la Maestra ha assegnato alla ballerina una coreografia in cui doveva mostrare sensualità e femminilità, obbligandola ad un abbigliamento più “rivelatore”. Questa è stata una grande prova per l’allieva, che non ha mai nascosto di provare molta vergogna nel mostrare questo lato di se stessa. Alla fine, però, Gaia è riuscita a superare il compito, con tanto di complimenti dalla Celentano. Tuttavia, c’è stato qualcuno che ha avuto da ridire sulla questione. Di chi si tratta? Dell’ex del suo attuale ragazzo, il cantante Mida.

Sin dall’inizio del programma, Mida e Gaia hanno stretto un bellissimo rapporto. Quella che inizialmente era un’amicizia, si è poi trasformata in qualcosa di più e nelle ultime settimane i due hanno iniziato a frequentarsi. Come si è visto nei daytime, sono infatti scattati i primi baci tra la nuova coppia. Poco prima di entrare nella Scuola, però, Mida era impegnato con un’altra ragazza, Lucrezia Fenino. Quest’ultima è molto attiva su TikTok, dove ha più volte parlato del cantante, spiegando che la loro storia è finita prima di Amici e che i due sono rimasti in buoni rapporti.

Inoltre, Lucrezia si è espressa sulla nuova relazione di Mida, dicendo anche che le piace Gaia. Tuttavia, in una delle sue ultime dirette, la ragazza ha avuto un’uscita che non è affatto piaciuta ai fan della coppia di Amici. La tiktoker ha infatti commentato in maniera non propriamente positiva il compito affrontato da Gaia nell’ultima puntata del talent show. In particolar modo, Lucrezia ha parlato delle insicurezze manifestate dall’allieva sulla sua fisicità: “Vorrei parlare con la gaiona nazionale perché se sei così insicura come fai ad andare al mare?”.

Da lì, diversi utenti hanno iniziato ad andare contro la ragazza, che si è subito difesa. L’ex di Mida ha infatti spiegato di non aver voluto attaccare Gaia, ma semplicemente di non comprendere come mai abbia tutte queste insicurezze, tanto da avere difficoltà a stare in pantaloncini, come visto in puntata. Il discorso di Lucrezia nascerebbe soprattutto dal fatto che l’allieva voglia fare la ballerina e dunque sarà sempre costretta a mostrare il proprio corpo. Ma, questa spiegazione non è bastata a placare la furia dei fan dei due protagonisti di Amici, che non hanno apprezzato affatto il discorso della ragazza.