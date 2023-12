Amici 23, Celentano si vendica. Gaia e Mida, arriva il bacio ma…

Alessandra Celentano si vendica ad Amici di Maria De Filippi con i suoi colleghi, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Intanto, scatta un piccolo bacio tra Mida e Gaia, mentre qualcuno non digerisce l’eliminazione di Holy Francisco. Quest’ultimo ha dovuto lasciare la Scuola, in quanto è arrivato ultimo nella classifica di canto della puntata di domenica. Anna Pettinelli aveva assicurato che l’avrebbe eliminato qualora fosse accaduto di nuovo e ha dovuto mantenere la parola data.

Ayle, che già in studio aveva dimostrato di essere rimasto male per questa eliminazione, continua a piangere in Casetta. Appare l’allievo più provato dall’uscita di Holy. A un certo punto, è possibile vedere anche Mew in lacrime, mentre si fa consolare da Gaia. La cantante ha stretto una bella amicizia con Francesco, dunque si pensa che stesse piangendo per lui. Intanto, arrivano dei problemi per alcuni ballerini. Nel corso della puntata di domenica, Dustin ha dovuto affrontare un compito di neoclassico assegnato da Emanuel Lo.

Il ballerino non ha rispettato le aspettative della sua insegnante, che dandogli un 4 come voto gli ha sospeso la maglia. Inoltre, Emanuel Lo ha preso la palla al balzo per far notare gli aspetti negativi riguardanti il talento di Dustin. Questo ha infastidito parecchio la Celentano, che nello studio di Amici ha anticipato che avrebbe dato un compito simile anche agli allievi di Raimondo ed Emanuel.

La maestra ha mantenuto la sua parola e ha messo in atto la sua ‘vendetta’. Ha assegnato un compito molto difficile di neoclassico a Giovanni, Kumo, Simone e Nicholas. I primi due sono quelli più in difficoltà, in quanto sono rispettivamente ballerini di hip-hop e latino americano. Nonostante questo, c’è da dire che tutti e quattro gli allievi si ritrovano a vivere una situazione spiacevole.

I quattro ballerini temono di finire per essere umiliati con questo compito e dalle prove si può capire che hanno davvero grosse difficoltà. Mentre è probabile che per Kumo e Giovanni i loro insegnanti decidano di rifiutare il compito, Simone e Nicholas potrebbero ritrovarsi a doverlo eseguire perché hanno studiato per un po’ di tempo classico.

Intanto, arriva anche per Mida un compito, da Anna Pettinelli. Inaspettatamente, quest’ultima assegna al cantante di Rossofuoco il brano Grande Volo de Il Volo. Il giovane allievo vorrebbe rifiutarlo e riceve il sostegno della sua insegnante, che trova questo compito privo di alcuna opportunità di crescita per un cantante come Mida.

E mentre il suo brano Rossofuoco continua a conquistare successi, ecco che l’allievo anche dal punto di vista sentimentale regala emozioni. Da tempo i telespettatori aspettavano un bacio tra Mida e Gaia, che finalmente arriva. In passato il pubblico li ha visti avvicinarsi e col Daytime di oggi esce che c’è un altro piccolo avvicinamento.

“Non c’è stato proprio il bacio vero”, precisa Gaia poco dopo, scherzando con Petit e Matthew. “È la verità, non è successo”, sottolinea ancora parlando con Martina. Quest’ultima le consiglia di viversi questa situazione senza paranoie e con più serenità. Sebbene non ci sia stato un bacio passionale, è evidente che sta nascendo qualcosa di importante tra Mida e Gaia.