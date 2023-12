Amici 23, Holy Francisco fuori: perché la Pettinelli ha sbagliato tutto

Come ogni domenica, anche oggi, 3 dicembre, su Canale 5 è tornato l’appuntamento con il pomeridiano di Amici. Questa puntata ha visto un grande cambiamento nelle dinamiche della Casetta e del talent show, dato che uno degli allievi più discussi dell’edizione è stato definitivamente eliminato. Di chi si tratta? Di Holy Francisco, il cantante siciliano di soli 18 anni, che sin dal suo ingresso si è fatto notare per le continue discussioni con Rudy Zerbi.

Durante il suo percorso, Holy Francisco è stato spesso criticato da Zerbi, che ha sempre sostenuto che non meritasse un posto nella Scuola. Questo ha portato a diversi scontri tra Rudy e Anna Pettinelli, la prof del cantante. La Pettinelli ha sempre cercato di difendere e proteggere il suo allievo, tuttavia negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. Dopo aver visto il cantautore arrivare ripetutamente all’ultimo posto nelle classifiche settimanali valutate dai giudici esterni, la speaker radiofonica si è trovata costretta a dare un ultimatum al giovane. In uno degli ultimi daytime, ha comunicato ad Holy che, se fosse arrivato nuovamente ultimo, lo avrebbe eliminato ufficialmente.

Ebbene, oggi, 3 dicembre, Holy Francisco ha affrontato la gara cantando “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André davanti ai giudici esterni Nek e Beppe Vessicchio. Alla fine, il cantante è arrivato ancora una voluto in fondo alla classifica e, per questo, ha dovuto lasciare per sempre il programma. L’allievo ha salutato tutti i suoi compagni in lacrime e ha finito anche per abbracciare il suo “nemico”, Rudy Zerbi.

Holy Francisco eliminato: pioggia di critiche per Anna Pettinelli

Sui social, in tantissimi hanno commentato l’eliminazione del cantante, criticando in maniera feroce la sua insegnante, Anna Pettinelli. A detta di diversi utenti, la prof ha gestito in modo completamente sbagliato il percorso del ragazzo. Per mesi, infatti, ha scelto di tutelarlo nonostante gli scarsi risultati, per poi ‘abbandonarlo‘ alla fine ‘scaricando’ la responsabilità sui giudici esterni. In questo, il mondo del web si è trovato d’accordo con Zerbi, che ha espresso le stesse perplessità in puntata. In generale, quest’anno, sembra che Anna Pettinelli non stia gestendo molto bene la sua squadra e i fan del programma non sono per niente soddisfatti della professoressa.