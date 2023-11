Amici anticipazioni 30/11: l’eliminato a sorpresa e liti dure tra prof

Giovedì 30 novembre 2023 è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. SuperGuidaTv ha diramato le anticipazioni di quel che si vedrà in onda domenica 3 dicembre 2023.

Gli ospiti di Amici di Maria De Filippi del 3 dicembre

Le ospitate:

Giovannino , sempre in cerca della sua Cafoncella, vale a dire Sabrina Ferilli

, sempre in cerca della sua Cafoncella, vale a dire Sabrina Ferilli Rose Villain

Nek e Beppe Vessicchio (giudici gara canto)

(giudici gara canto) Irma Di Paola (giudice gara ballo improvvisazione)

(giudice gara ballo improvvisazione) Francesco Mariottini (giudice gara ballo)

Inizio puntata, focus su Holden

A inizio puntata ha tenuto banco il caso che vede protagonista Holden che, nei giorni scorsi, si è visto sospendere la maglia per via delle condizioni disastrose, per quel che ha riguardato ordine e pulizia, della Casetta. L’alunno, come chiesto da Rudy Zerbi, ha pulito casetta e studio. Nella prossima puntata riavrà la maglia. Il prof gli aveva inoltre domandato di lavorare sul problema inerente alla memoria e così gli ha fatto di intonare il celebre brano Il mio canto libero.

Amici 23 gara canto: la classifica, Holy è fuori

Mew ha intonato California Dreamer di Rihanna. Nek è rimasto folgorato e ha rimarcato anche che il ragazzo sta imparando ad approcciarsi con il pubblico.

Sarah ha intonato Say Something al piano

Lil Jolie ha intonato L’anima vola. Vessicchio: “Brava, ma puoi migliorare“. Angela torna al posto parecchio abbattuta.

Mida: ha intonato Stay, di Justin Bieber e Kid Laroi con barre.

Petit – Martina: Petit ha intonato Tu chiamale se vuoi emozioni di Lucio Battisti. Martina ha cantato Love you in the dark di Adele

Holden – Matthew: con Matthew c’è stata una discussione tra Zerbi e la Pettinelli. Rudy ha sostenuto che l’allievo cè un giocatore di scacchi (frecciata per la scelta del giovane di aver cambiato team). “Anche tu“, la secca replica dello studente. Holden ha intonato Cenere di Lazza.

Ayle ha intonato 16 marzo di Achille Lauro. Andrà in sfida la prossima settimana.

ha intonato 16 marzo di Achille Lauro. Holy. La Pettinelli gli aveva detto che se fosse finito in ultima posizione non sarebbe finita bene. E infatti è stato eliminato. Ha intonato La canzone dell’amore perduto di De André.

Nuovi inediti: ecco chi ha presentato i nuovi brani

Mida, Sarah, Petit, Lil Jolie e Ayle hanno presentato i loro nuovi inediti:

Petit: Wagliò

Mida: Mi odierai

Sara: Le altalene

Lil Jolie: Non è la fine

Ayle: Allergica alle fragole

Da notare che Ayle ha cantato non bene in quanto triste per la fine del percorso nella scuola di Holy. Maria De Filippi gli ha parlato, spiegandogli che la vita va avanti anche dopo Amici.

Sfida ballo in stand by: il destino di un ballerino

La sfida di ballo è stata messa in stand by. Nicholas è riuscito a spuntarla su Michele. La prima comparata è stata dimostrata da Umberto, la seconda da Isobel.

Gara di ballo e classifica

Dustin

Kumo

Sofia ha danzato un passo a due con Umberto sulle note del tango di Roxanne

Marisol ha danzato sui tacchi una coreografia dimostrata da Isobel

Simone ha danzato un passo a due con Giulia sulle note de Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

Gaia

Simone ha danzato un passo a due con Giulia sulle note de Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Gaia Nicholas ha danzato un passo a due con Elena sulle note della nuova canzone di Alex Wyse, la mia canzone per te, in uscita venerdì 1 dicembre e che è stata messa nera su bianco insieme ad Ermal Meta.

Lucia

Giovanni ha danzato su Duele El Corazon

Gara improvvisazione di ballo: giudice Irma

La gara improvvisazione si è srotolata su un mix di 3 stili: latino, hip hop e modern. A darsi battaglia davanti ad Irma Di Paola sono stati Gaia, Marisol e Sofia. Ha trionfato quest’ultima.

Compiti assegnati dai prof e conseguenze

Dustin si è visto sospendere la maglia. Il ballerino ha eseguito un compito assegnatogli da Emanuel Lo di neoclassico. Coreografia ballata in contemporanea col professionista Luca. La Celentano ha valutato da 4 la performance del suo allievo e di conseguenza lui ha dovuto abbandonare lo studio. Motivo? Perché per regolamento se un alunno prende un insufficienza dal proprio insegnante deve appunto lasciare lo studio e ha la maglia sospeesa. La maestra ha comunque detto che Dustin si sta impegnando, rimarcando che studia danza solo da 5 anni. La Celentano ha poi evidenziato che è al corrente del problema di Dustin da quando si è presentato ai casting, quello dell’en dedans, cioè dei piedi storti. La prof ha ribadito che sta lavorando parecchio per migliorarsi

Mida ha svolto il compito della Pettinelli e si è esibito sulle note di una canzone di J-Ax. Una parte del brano l’ha rivisitata sfoderando un dissing contro Anna Pettinelli e Inder, cioè Gola secca: “Dammi un po’ di acqua”. Zerbi e la Cuccarini si sono divertiti. Anna no. Lorella gli ha ridato la maglia con voto sufficiente, ma gli ha detto di essere meno auto-riferito nello scrivere le barre.

Marisol ha fatto il compito assegnato da Todaro e lo ha superato. Ha danzato in contemporanea con Giulia stabile.

Premi sponsor

Marlù: Mida che ha fatto lezione di staging con Elena e Kumo che ha fatto una lezione di pianoforte

Oreo: ha trionfato Dustin che ha fatto una cena insieme a Lucia

Gossip, retroscena e liti tra prof