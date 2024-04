Amici, incidente per Gaia. Fan furiosi: “Lo studio cade a pezzi”

Nonostante la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda domani sera, sul web già sono partite le prime polemiche. A scatenare l’ira dei fan della trasmissione è stato in particolare un incidente che ha visto protagonista una delle concorrenti. Durante le registrazioni della puntata, difatti, una scheggia si è infilata in un piede della ballerina Gaia.

Nonostante il problema si sia risolto nel giro di poco tempo, quanto avvenuto durante la quarta puntata ha comunque allarmato molto gli spettatori. L’episodio ha difatti acceso una discussione, in particolar modo sul web, e gli appassionati del programma hanno iniziato a mettere in discussione l’effettiva sicurezza dello studio dove si esibiscono i ragazzi. Su X (ex Twitter) sono stati numerosi gli utenti che hanno commentato l’accaduto, sottolineando come non sia stata la prima volta che il pavimento dove danzano i ballerini si sia rotto. Molti hanno anche fatto notare come sia necessario preservare la sicurezza dei ragazzi.

Di seguito alcuni dei commenti apparsi sui social in merito all’incidente:

L’incidente durante le registrazioni

Stando alle anticipazioni, durante le registrazioni del terzo appuntamento della fase serale di Amici di Maria De Filippi, un incidente ha coinvolto una delle concorrenti, creando un momento di panico all’interno dello studio. Nello specifico una scheggia si è conficcata nel piede della ballerina Gaia mentre la ragazza stava gareggiando per il ballottaggio. Gaia è stata immediatamente soccorsa e portata via dallo studio per ricevere le dovute cure. La cosa si è risolta nel giro di poco tempo, tuttavia ha scatenato diverse polemiche da parte del pubblico della trasmissione.

Non è difatti la prima volta che capitano episodi del genere. Già nelle registrazioni della puntata andata in onda la scorsa settimana si era verificato un problema simile, in quanto una mattonella si era staccata dallo studio generando il panico per qualche attimo. Nonostante l’accaduto non fosse stato mostrato nella puntata andata in onda sabato scorso, l’incidente era stato comunque spoilerato sui social scatenando varie discussioni a riguardo.