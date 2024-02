Amici, Gaia al serale da infortunata: la reazione nel backstage

Puntata importante quella di Amici andata in onda oggi, domenica 11 febbraio, su Canale 5. Nel corso del pomeridiano, è stata consegnata la seconda maglia del serale in maniera molto particolare. Dopo la fine delle gare di ballo e canto, Raimondo Todaro ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con la sua allieva Gaia. A quel punto, la presentatrice si è collegata con la casetta, dove si trovava la ballerina a causa di un infortunio al ginocchio. La conduttrice ha colto di sorpresa la ballerina, che si trovava sul divano a bere una tisana al finocchio e col ghiaccio sul ginocchio.

Totalmente sbalordita, Gaia ha prima fatto un giro panoramico della casetta, per poi mettersi in fretta giubbotto e scarpe e raggiungere la conduttrice. La ballerina era giustamente in ansia, dando vita ad una telecronaca surreale da parte di Maria durante il suo percorso dalla casetta allo studio di Amici. Una volta arrivata, Gaia è stata accolta da un grande applauso, prima di sentire il verdetto del suo prof, Raimondo Todaro. Tuttavia, la preoccupazione se ne è presto andata, dopo che il coreografo le ha comunicato il vero motivo per il quale voleva vederla.

Todaro ha iniziato il discorso facendo i complimenti all’allieva per il percorso fatti fino ad ora nella scuola. Proprio per questo, crede che potrà splendere sul palco del Serale e ha deciso di consegnarle l’ambita maglia d’oro. Gaia è immediatamente scoppiata in lacrime, dato che non si aspettava immediatamente una notizia del genere. Incredula ed emozionato, ha poi ringraziato Maria De Filippi e il suo professore, per averle completamente cambiato la vita.

Dopodiché, Maria le ha chiesto di far ritorno in casetta, per continuare a riposare il ginocchio. Ma, la conduttrice non ha potuto fare a meno di sbirciare nuovamente la ballerina nel backstage, per vedere la sua reazione. Al che, le telecamere hanno ripreso Gaia mentre, dopo essersi guardata le spalle per assicurarsi che non ci fosse nessuno, si è lasciata andare ad un esilarante balletto “vittorioso“, per festeggiare il traguardo raggiunto. Un momento veramente epico, che ha divertito non solo il pubblico in studio, ma anche i telespettatori a casa.