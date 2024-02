Amici anticipazioni 11/2: altro accesso al Serale, Dustin in Finlandia

Nuova registrazione ad Amici di Maria De Filippi in vista della puntata che verrà trasmessa domenica 11 febbraio, il giorno dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Nelle scorse ore Amici News, come al solito, ha rivelato le anticipazioni di ciò che si vedrà nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia Mediaset.

Amici 23, ospiti di domenica 11 febrraio 2024

Di seguito gli ospiti sbarcati in studio:

Ospite musicale: Olly che ha cantato A squarciagola

Giudici di canto e ballo: Beppe Vessicchio, J-Ax, Gaetano Curreri degli Stadio e Daniel Ezralow

Amici 23: un nuovo allievo accede al Serale

Nel corso della registrazione un nuovo allievo, anzi una nuova allieva (la seconda dopo Dustin) ha guadagnato l’accesso alla fase Serale. Trattasi della ballerina Gaia. La danzatrice non era presente in studio a causa di un infortunio al ginocchio. Nonostante ciò, dopo essere stata chiamata dalla casetta, le è stata data l’agognata maglia d’oro. La giovane è stata un tripudio di felicità

Piccolo spoiler: Maria De Filippi ha mostrato Gaia in diretta mentre si trovava in casetta a bere una tisana, tenendo il ghiaccio sul ginocchio malconcio. Prima che le telecamere indugiassero sull’alunna, però, sono state inquadrate alcune stanze e la conduttrice pavese ha fatto una ramanzina a tutti gli allievi per via del disordine dilagante. Non una novità ad Amici.

Amici 23, la gara dei cantanti: classifica

Petit Lil Jolie Sarah Martina Malia Kia Holden Nahaze Ayle Mida

Mida è stato una maschera di tristezza per essere finito all’ultimo posto. Maria De Filippi gli ha domandato se fosse la prima volta per lui in fondo alla classifica. Il ragazzo le ha spiegato che era già capitato e ha rimarcato che ha avuto problemi di voce negli ultimi giorni. La maglia di Mida è rimasta nelle mani di Lorella Cuccarini. Lui le ha chiesto se avesse qualcosa da dire e lei ha risposto di no, quindi sicuramente glie riconsegnerà presto la maglia.

I primi 3 della classifica si sono poi sfidati in una gara inediti, in palio un videoclip dell’inedito stesso. A vincere è stato Petit.

Amici 23, gara di ballo: la classifica

Si ricorda che Dustin ha giù guadagnato l’accesso al Serale. Di seguito la classifica:

Marisol Sofia Lucia Nicholas e Kumo Giovanni

Poi si è svolta la gara di improvvisazione sulle emozioni, vale a dire su felicità e sconforto. A giocarsi la sfida ecco Dustin, Nicholas e Lucia. Nella prima parte gli allievi hanno dovuto vestire i panni metaforici della gioia nella seconda della tristezza, con la faccia coperta dalle maschere. Ha trionfato Dustin che avrà a disposizione una borsa di studio in Finlandia.

Dustin ha domandato ad Alessandra Celentano spiegazioni sul perché non abbia scelto di far partecipare Marisol. la prof ha spiegato che ha voluto che la ballerina si riposasse per evitare guai al suo ginocchio.

Compiti assegnati dai prof

Compito Kumo: ha danzato un cha cha con Francesca Tocca. Celentano gli ha dato zero. La maestra gli dice che non è predisposto mentre Giovanni lo è naturalmente. Scoppia una intensa lite in studio

Compito Sarah: ha intonato Vacanze romane. Bocciata e giù lacrime. Anna Pettinelli la valuta da insufficienza. Anche qui si è accesa una forte discussione. Rudy Zerbi ha sostenuto che il compito fosse impossibile per la ragazza.

ha sostenuto che il compito fosse impossibile per la ragazza. Compito Giovanni: Bocciato, la Celentano gli ha dato 2 come voto

Compito Ayle: ha cantato La Vasca su indicazione di Lorella Cuccarini. Per Zerbi, visto che ha cantato senza auto-tune è stato abbastanza stonato. Per Lorella era moscio. Per Anna Pettinelli era sufficiente

Prove sponsor: vincitori