Amici 23, chi sono i cantanti più amati: classifica. Chi sfida Holden

Chi sono i cantanti di Amici 23 più amati? A dare una risposta a questa domanda è stato proprio il pubblico di Canale 5, che ha avuto modo di votare attraverso un televoto flash i propri preferiti. Con il Daytime andato in onda il 6 gennaio 2024, il programma di Maria De Filippi ha chiesto ai telespettatori di esprimere il proprio voto. Ogni cantante si è esibito nel famoso studio di Canale 5 con il proprio inedito.

Questi brani usciranno sulle piattaforme quando finirà il Festival di Sanremo 2024, per permettere agli allievi di avere il giusto spazio. Intanto, tramite questo televoto è già possibile capire le preferenze del pubblico. Una conferma c’è ed è quella su Holden. Infatti, è lui il cantante che con il brano Solo stanotte si posiziona al primo posto di questa classifica. Con un bel 21,2% i suoi fan hanno votato al televoto flash per ribadire il loro apprezzamento.

In effetti, non si è trattata di una novità per il pubblico e gli stessi allievi. Sin dalle prime puntate è stato chiaro che Holden ad Amici 23 è molto amato dai telespettatori. Ogni volta che si esibisce c’è una reazione davvero positiva da parte del pubblico. Molti sono pronti a scommettere che sarà Holden a vincere il talent show.

Per come stanno le cose attualmente, tenendo conto di questo televoto, se la finale dovesse andare in onda oggi è quasi certo che vincerebbe il cantante di Nuvole. Ma con un piccolo 6% in meno a sfidarlo c’è Petit, il quale con il tempo è riuscito a conquistare molti consensi da parte dei telespettatori.

Anche lui un cantante della squadra di Rudy Zerbi, di poco non ha raggiunto la percentuale ottenuta da Holden. A chiudere il podio è Mida. Un altro risultato per nulla inaspettato, visto che il cantante di Rossofuoco sta ottenendo risultati solo positivi.

Per quanto riguarda gli ultimi posti, invece, vi sono posizionate le ultime arrivate, Nahaze e Kia. Un risultato che non stupisce, in quanto il pubblico è ormai molto affezionato ai veterani. Certo, non è detta l’ultima parola. Nelle prossime settimane, potrebbero conquistare punti facendosi conoscere meglio al pubblico.

A stupire è la posizione di Lil Jolie, che sembra proprio aver perso punti, anche dal punto di vista del suo insegnante. Di recente, la cantante è rimasta delusa dalla classifica fatta da Rudy Zerbi, che qualche mese l’avrebbe piazzata tra le prime posizioni, come anche il pubblico.

Dopo aver scoperto il risultato del televoto flash, Lil si è sfogata con Gaia, tra le lacrime. La cantante inizia a pensare seriamene che Zerbi non la porterà neppure al Serale. Infine, a continuare a vivere nello sconforto questa esperienza è Ayle, il quale rivela a Lucia che sperava di ricevere notizie positive da questo televoto, dopo gli ultimi avvenimenti.

“Va sempre peggio”, fa notare il cantante. In realtà, i telespettatori apprezzano molto Ayle, ma pare che abbiano preferito dare i loro voti ad altri allievi, preferendoli a lui. “Questa è la conferma che qui ci sono persone che piacciono più di te”, fa notare Lucia al cantante, cercando di rassicurarlo sul fatto che questa non è la fine, ma solo il risultato dipeso da ciò che accade nel talent show.

Qui di seguito ecco la classifica del televoto flash. Domani verrà svelato quello dei ballerini, aperto e chiuso con il Daytime di oggi.