Amici 23, classifiche cantanti: c’è malumore. Ermal stronca Holden

Arriva anche per i cantanti ad Amici 23 il momento di scoprire le classifiche dei professori in vista del Serale. Mentre da parte c’è Holden che non può proprio lamentarsi, dall’altra c’è chi resta davvero male per le proprie posizioni. Tra questi Lil Jolie, che dal suo professore, Rudy Zerbi, sembra non avere più il sostegno iniziale. Cinque allievi, di cui tre che non fanno parte della sua squadra, la precedono. Questo chiaramente per la cantante non è un buon segnale prima del Serale.

Neppure Malìa ottiene una buona posizione nella classifica del suo insegnante e in quella degli altri. Resta male anche Ayle, il quale arriva sul podio solo con Anna Pettinelli, addirittura Lorella Cuccarini lo piazza nell’ultima posizione.

Ecco la classifica di Rudy Zerbi:

Holden Petit Mida Martina Sarah Lil Jolie Malìa Ayle Nahaze Kia

La classifica di Lorella Cuccarini:

Mida Holden Kia Petit Martina Sarah Lil Jolie Nahaze Malìa Ayle

La classifica di Anna Pettinelli:

Martina Holden Ayle Petit Nahaze Lil Jolie Kia Mida Sarah Malìa

Malìa, che nei giorni scorsi ha commosso i suoi compagni e il pubblico, viene convocato in sala prove da Rudy Zerbi, il quale gli riconsegna la sua maglia, che aveva sospeso per via della sua ultima posizione nella gara della puntata di domenica. Il professore gli fa sapere che se arriverà ultimo anche nella nuova gara inediti dovranno confrontarsi seriamente.

Amici 23, Ermal Meta spiazza con Holden

Holden, Kia e Nahaze in studio presentano i loro nuovi inediti a Ermal Meta, che deve dare il suo giudizio. Il cantante stronca inaspettatamente il primo, che porta Solo stanotte. Per la prima volta, Holden riceve una forte critica da parte di giudice. Ermal è convinto che questo suo nuovo brano sia, a livello di melodia, molto simile ad altro che ha già sentito. Non trova originale neanche Kia. Al contrario, Ermal apprezza molto Nahaze.

Nahaze 7 Kia 7- Holden 6+

“Bene dai, ci sta. Non è tanto la posizione, ma il commento. Però ci sta”, afferma Holden parlando con Maria De Filippi. Subito dopo, il cantante fa ascoltare a Lil Jolie, Malìa, Nicholas e Simone alcune registrazioni di canzoni che cantava quando era un bambino. Un momento molto dolce, che è piaciuto tanto ai fan di Holden, che formano un gruppo abbastanza consistente.