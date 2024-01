Amici 23, il caso di Malìa fa riflettere: Nicholas zittisce tutti

Lacrime per Malìa ad Amici 23, che non commuove solo i telespettatori, ma anche i suoi compagni in Casetta. Il cantante, nei giorni scorsi, si è sfogato con Rudy Zerbi sulla situazione difficile che stava vivendo con gli altri allievi. Scendendo nel dettaglio, ha ammesso di fronte al suo insegnante di essersi inizialmente posto male con loro, perché si sentiva a disagio visto che già si erano create delle amicizie.

Dopo di che, ha svelato a Rudy si sentirsi spesso fuori luogo, tranne in compagnia di alcuni compagni. Quando Zerbi gli ha chiesto di fare i nomi di questi suoi coinquilini, Malìa ha ammesso di trovarsi bene con Holden e Ayle. Ed ecco che oggi esce fuori cosa davvero accade dentro la Casetta. Ciò avviene quando viene mostrato lo sfogo di Malìa con Zerbi a tutti gli altri allievi, che restano senza parola.

Inizialmente nessuno parla, mentre Malìa scoppia a piangere. Di fronte alla sua confessione, tramite la quale ha raccontato di essere spesso stato preso in giro in passato, e alle lacrime, molti non riescono a dire nulla. C’è chi non trattiene il pianto. Tra questi, ad esempio, Kia. Quest’ultima, da poco arrivata nel talent show di Maria De Filippi, si alza e raggiunge piangendo Malìa.

Kia lo abbraccia, stringendolo a sé. Lui sembra vergognarsi, mentre altri suoi compagni scoppiano a piangere. Un momento che fa riflettere e che dovrebbe portare a capire che certe parole a volte possono fare davvero male, anche se dette scherzosamente. E questo è proprio il caso di Malìa, che ad Amici 23 è stato spesso preso in giro.

Non si sa chi siano questi allievi che l’hanno preso di punta. Di sicuro non sono Ayle e Holden, da lui citati come i coinquilini con cui si trova meglio. Malìa oggi, in lacrime, spiega ai suoi compagni:

“So di essermi posto male all’inizio ma mi sentivo a disagio. Ci sono delle scene, delle cose che non mi sono piaciute. Ognuno ha il proprio vissuto. Il punto è che quando vedete che si esagera intervenite”

Sarah tenta di difendere l’intero gruppo, ritenendo che non nessuno abbia esagerato con Malìa. Ma se il cantante è in lacrime probabilmente ciò che dicevano e facevano lo stava ferendo. E su questo bisognerebbe riflettere, cercando di mettersi nei panni di chi si ha di fronte. Ci pensa Nicholas a zittire chiunque vorrebbe trovare una giustificazione:

“No, era una presa per il cu*o continua. Inutile nascondersi. Più volte è stato detto di smetterla. C’è solo da stare zitti e chiedere scusa. Abbiamo sbagliato”

Un giusto intervento e anche maturo, quello di Nicholas. Solo ieri veniva accusato dai telespettatori di essere troppo polemico, ma oggi riceve una marea di applausi. Il suo intervento ha dei risultati, visto che gli altri allievi non provano neanche a trovare una giustificazione a come si sono comportati finora con Malìa.

Dopo quanto accaduto, il cantante si sfoga proprio con Nicholas in giardino e con Gaia. Ai due ballerini spiega di non riuscire a capire perché sempre lui, in qualunque gruppo si trovi, viene preso in giro. Nicholas continua a mostrare maturità, negando assolutamente che sia lui il problema e facendo notare, invece, che è chi lo prende in giro a sbagliare.

“Vai avanti, le cose possono cambiare”, lo incoraggia Gaia. Malìa, ancora in lacrime, riceve un caloroso abbraccio da entrambi i ballerini.

Amici 23, Marisol contro Kumo

Il Serale si avvicina e le tensioni aumentano, soprattutto per i ballerini. Kumo ha non pochi timori e, parlando con Marisol, spiega di avere una sola speranza: riuscire ad accedere a questa fase del talent. Dopo di che, fa presente alla collega che al Serale è necessario emozionare i giudici e il pubblico.

Nel dire questo, Kumo precisa che spesso è più difficile arrivare alle persone che avere tecnica. Questa sua affermazione infastidisce Marisol, che si sente colpita. “Adesso mi sono stufata”, dichiara la ballerina, ritenendo che sia allo stesso modo difficile acquisire una certa tecnica, sostenuta da Gaia e Mida.

Marisol fa poi l’esempio di Nicholas, sottolineando che in quello che fa c’è anche della tecnica. Pare che Kumo non sia poi così d’accordo, tanto che fa notare di non voler dire la sua sul collega poiché sono presenti le telecamere. A questo punto, però, interviene Mida, il quale ritiene che Kumo tenda a dire una cosa per poi nascondersi.

“Kumo in questi giorni sta parlando troppo”, afferma decisa Marisol non appena il ballerino lascia la Casetta per andare a lezioni.