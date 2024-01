Amici 23 Serale: imbarazzanti scontri tra ballerini. Mida festeggia

Si creano le prime tensioni legate al Serale di Amici 23. Si parte con i ballerini, i quali in questi giorni si stanno facendo un’idea. Tutto è iniziato dalle prove fatte da Emanuel Lo, che ha chiesto ai suoi allievi di concentrarsi di più perché sta arrivando il momento per lui di fare delle scelte sulla sua squadra. Il tutto è andato avanti con le classifiche dei professori, tramite le quali i ballerini si sono fatti un’idea su chi verrà portato al Serale e chi rischia.

Nel corso del Daytime di oggi, ci pensano gli stessi allievi a fare una classifica su chi secondo loro dovrebbe arrivare alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Alla fine, il risultato è questo:

Dustin Marisol Lucia Giovanni Sofia Kumo Gaia Nicholas Simone

A polemizzare ci pensa Nicholas, il quale evidentemente sperava di risultare almeno nella classifica dei suoi compagni in una posizione più alta. D’altronde anche i professori, compreso il suo, l’hanno inserito in una posizione bassa. Si accende comunque una discussione tra Nicholas e Kumo. Quest’ultimo cerca di spiegare quali dettagli ha tenuto in considerazione per la sua classifica.

Ma Nicholas non ci sta quando nota che Kumo ha tenuto conto della presenza scenica, in quanto crede che in questo caso sarebbe dovuto arrivare più alto. “Ma tu sai fare quello che so fare io?”, chiede il ballerino di Raimondo Todaro a quello di Emanuel Lo. Il pubblico si schiera dalla parte di Kumo, da sempre molto apprezzato sia dai professori che dai telespettatori.

In un recente Daytime, proprio il ballerino ha iniziato a pensare che potrebbe rischiare di non accedere al Serale di Amici. Eppure il pubblico che lo sostiene non riesce proprio a immaginare questa fase del talent senza di lui. Intanto, i telespettatori si lamentano per le polemiche fatte da Nicholas di fronte a questa classifica, che andrebbe semplicemente accettata.

Questa parte del pubblico crede che il ballerino di Todaro debba essere l’ultima persona a lamentarsi. Al contrario, i telespettatori pensano che al massimo potrebbero ribellarsi Sofia e Gaia per le loro posizioni. Eppure proprio le due ballerine se ne restano in silenzio, accettando il parere dei propri compagni.

Nicholas non si ferma qui. Ora vuole delle spiegazioni da Raimondo Todaro, il quale non l’ha inserito in una posizione alta in classifica. Il professore gli fa notare che non può non pensare che sia ad esempio meno pronto per il Serale rispetto a Dustin o Marisol. Detto ciò, Todaro lo invoglia a continuare a impegnarsi e a dargli soddisfazioni.

Nel frattempo, Marisol ad Amici parla della classifica con Petit, il quale spera che entrambi arrivino alla finale. La ballerina, però, è convinta di non poter competere con alcuni dei suoi compagni. In particolare, cita Lucia, con cui crede che dovrà affrontare i famosi Guanti di sfida del Serale.

Subito dopo, arriva per Mida una grande sorpresa: Rossofuoco è Disco di latino. Il cantante festeggia con i suoi compagni, che celebrano questo suo bellissimo traguardo.