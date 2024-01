Amici 23 verso il Serale: Kumo se la vede brutta. Nuovi inediti

Inizia il percorso verso il Serale ad Amici 23. A dare inizio a questa fase ci pensa Emanuel Lo, il quale convoca in sala prove i suoi allievi: Kumo, Lucia, Simone e Sofia. L’insegnante fa una precisazione: come è noto non potrà portare tutti loro al Serale. Pertanto, chiede ai quattro ballerini di scegliere una coreografia su cui esibirsi. Inoltre, tra loro devono indicare un pregio e un difetto su ciò che hanno visto l’uno dell’altro.

Simone e Kumo vanno in panico. In particolare, quando viene chiesto loro di scegliere una seconda coreografia, il secondo non riesce a indicarne nessuna. Infatti, Kumo ammette di avere un vuoto di memoria. Ne sceglie finalmente una, ma quando arriva il momento di ballare non ricorda più i passi da fare. Kumo va proprio in tilt e non riesce proprio a esibirsi sulla seconda coreografia. Brutto momento per il ballerino, che già nel Daytime andato di ieri non ha trattenuto le lacrime.

Nel complesso, nessuno tra i quattro sembra aver dato proprio il meglio di sé. Infatti, tutti loro si lamentano per gli errori commessi durante questa importante prova. Il pubblico ora è parecchio preoccupato per Kumo dopo quanto accaduto oggi, tanto che si teme che non arriverà al Serale di Amici 23. Difficile, però, immaginare un finale del genere per il ballerino.

Infatti, Kumo è uno degli allievi più apprezzati di questa edizione, sia dal pubblico che dagli insegnanti. Ultimamente, però, c’è da dire che ha perso colpi. Ora il ballerino deve mettersi sotto e dare tutto se stesso se vuole davvero viversi la magia del Serale insieme ai suoi compagni. Di sicuro rischia anche Simone, che dall’inizio del suo percorso ha spesso avuto degli intoppi da superare.

Lucia sembra non rischiare nulla e ormai pare essere già confermata per il Serale. Si potrebbe dire lo stesso per Sofia, che è migliorata parecchio durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi.

Amici 23, Ermal Meta: la classifica sugli inediti di Sarah, Lil Jolie e Martina

Maria De Filippi invita Martina, Sarah e Lil Jolie in studio, dove presentano i loro inediti, attraverso una gara giudicata da Ermal Meta. Le tre cantanti si esibiscono una dopo l’altra, ricevendo complimenti dal famoso cantante. Sarah presenta “Mappamondo”, Martina “Io quando avrò smesso di amarti” e Lil Jolie “Attimo”. Qui di seguito la classifica finale:

Sarah 7+ Lil Jolie 7 Martina 7-

Le tre cantanti hanno più o meno ottenuto gli stessi voti, si può dire. Infatti, tra una posizione e l’altra non c’è chissà quale differenza.