Amici 23, nuovo provvedimento: chi è stato punito e chi no

Nuovo provvedimento disciplinare ad Amici 23 per vari allievi (quasi tutti). Gli unici che non vengono colpiti sono Simone, Nicholas, Gaia, Sarah e Martina. I tre ballerini e le due cantanti risultano essere gli allievi che puliscono di più in Casetta. Infatti, il provvedimento riguarda le pulizie e l’igiene della casa in cui convivono. Kia e Nahaze sono anche escluse dal provvedimento, in quanto sono appena arrivate nel programma di Maria De Filippi.

Ciò accade dopo il caos scoppiato nel Daytime andati in onda ieri, che ha visto protagonista Holden. Quest’ultimo è stato accusato di non pulire la Casetta, ma molti suoi coinquilini ci hanno tenuto a chiarire che non è il solo. Questi sono stati, come riporta oggi Rudy Zerbi, Gaia, Martina, Nicholas, Simone, Marisol, Malìa, Ayle e Sarah. Dopo un confronto tra tutti i professori, viene accettata la proposta di Alessandra Celentano. La stessa insegnante di danza palesa il suo pensiero e svela qual è il provvedimento, nella consapevolezza che i cellulari per gli allievi sono importanti:

“Siete irrispettosi, maleducati e arroganti. Continuate a vivere in modo incivile. Siamo stanchi. Per il momento, si tratterà di una settimana, sarete senza telefoni. Se la situazione non cambia, aumenteranno i giorni”

Anna Pettinelli fa notare che è un provvedimento infantile, in cui fanno brutta figura gli allievi stessi. Celentano prosegue facendo notare che sono tutti irrispettosi: “Questa è una cosa bruttissima”. Escludendo chi pulisce sempre e le due nuove arrivate, a dover rispettare il provvedimento ad Amici 23 saranno Holden, Mida, Marisol, Petit, Giovanni, Malìa, Ayle, Lil Jolie, Sofia, Kumo, Dustin e Lucia.

Riusciranno questa volta gli allievi del talent show di Maria De Filippi a mantenere la pulizia e l’igiene della Casetta senza ulteriori rimproveri? Non resta che attendere per scoprirlo! Di sicuro ciò che è uscito fuori è che Holden non è l’unico a non rispettare determinate regole, come si poteva già immaginare.

Per uno di loro la situazione continua a farsi complicata nella Scuola. Si tratta di Ayle, il quale viene richiamato nuovamente da Anna Pettinelli, la quale ha notato altre sue proteste sui compiti che gli vengono assegnati. Il giovane cantante si è di nuovo ribellato in quanto non approva i brani che deve preparare per la puntata, reputandoli non troppo forti.

Dopo il richiamo di Pettinelli, Ayle promette che migliorerà da questo punto di vista. Problemi anche per Kumo, che deve svolgere il compito di Alessandra Celentano di fronte ai professori di danza, nello studio vuoto. Qui il ballerino scoppia a piangere, perché gli insegnanti gli fanno notare che è un grande talento, ma che dovrebbe lasciarsi più andare.