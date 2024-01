Amici, Holden vs Mida: Zerbi urla “infamia”. Lacrime e casa divisa

Avviene una svolta ad Amici 23, con un video che Rudy Zerbi decide di mostrare a tutti gli allievi un particolare video. Lo storico insegnante riunisce tutti gli allievi nello studio vuoto. Qui Holden resta parecchio male quando scopre che Mida parla alle sue spalle sulle pulizie in Casetta. Va considerato, come fa notare anche Simone, che se una casa intera è in quelle brutte condizioni non può dipendere solo da una persona.

Facendo il punto della situazione, il filmato in questione mostra Sofia, Simone, Nicholas e Mida pulire la cucina. A un certo punto, il cantante di Lorella Cuccarini si espone puntando il dito contro Holden: “Non risuccede perché sennò Rudy a Holden deve fargli un c**o così. Già gli aveva tolto la maglia, è impossibile che non esca”. Com’è possibile che un’intera cucina venga pulita solo da quattro persone e che sia solo Holden a creare sporcizia?

Già tutto questo suona strano, tanto che alla fine sono tanti a schierarsi dalla parte del cantante. Rudy Zerbi è furioso perché trova ingiusto l’atteggiamento di Mida, che ha parlato dietro le spalle di Holden, facendo delle allusioni. “Penso sia chiaro dal video: non pulisce. Penso lo ammetta pure lui. Pulisce poco, se non niente”, si difende così il cantante.

Zerbi è una furia e quando Mida ammette di vedere Holden “forte di base” e, a questo punto, intoccabile. Così reagisce Rudy:

“Questa è proprio un’infamia, nei miei confronti. Intanto, pensi che se io gli ho tolto la maglia non sia in grado di prendere altri provvedimenti. Pensi che io sia così mediocre da non dare un provvedimento a uno di voi perché è forte. Togli questa formalità del lei, dopo che mi hai giudicato in questo modo”

Prima di scoppiare a piangere in studio, Holden ad Amici 23 fa a pezzi Mida:

“Dai che non vedi l’ora su! Non mi stupisce di vedere Mida che parla alle spalle di qualcuno. Nell’ultima settimana, sto facendo le nottate per il terzo inedito. Mi rendo conto che non è una scusante. Io credo di non essere tra le persone pulite. Io sfido tutti a dire che se io non ci fossi la cucina non sarebbe stata in quel modo. Per il resto, io pulisco il mio. Io mi sono stufato. Quello era un complimento? Tu sei un falso”

A questo punto, dopo che la maggior parte degli allievi hanno alzato la mano per indicare Holden tra coloro che non puliscono, interviene Simone. Il ballerino di Raimondo Todaro svela finalmente la realtà dei fatti: “Il problema non è Holden. Ieri eravate in 20 e avete lasciato uno schifo. Siamo tutti”.

Amici 23, Holden scoppia a piangere: Mida e Gaia divisi

Holden scoppia a piangere e tutti restano spiazzati da questo. “A me non va di scoppiare a piangere in TV. Sono sempre io. A me non va di fare la scena qua”, afferma il cantante, che chiede a Zerbi di poter uscire dallo studio. Va anche fatto presente che Holden non è intoccabile come si vuol far credere.

Proprio lui è stato più volte messo sotto accusa sia dal suo professore che dalla produzione del talent show. Infatti, a un certo punto, si è anche pensato che l’intenzione fosse quella di metterlo in cattiva luce. Invece, semplicemente, viene punito quando qualcosa non va. E di questo ne sono consapevoli anche molti dei suoi compagni.

Una volta usciti dallo studio, sia Petit che Simone a gran voce difendono Holden. “Non è giusto, sempre e solo Holden. Questa è la terza volta che passa Holden così e c’è altra gente che non fa niente”, afferma il ballerino. Il punto è: Holden non è un grande amante della pulizia, ma ci sono tanti altri che non sono da meno e che non vengono citati.

A questo punto, viene da pensare che gli intoccabili siano altri e non Holden. Il giorno dopo, Gaia e Martina raggiungono il cantante perché ci tengono a chiarire con lui la situazione. In particolare, la ballerina vuole fargli capire che è dalla sua parte: “Io ti avrei difeso, non credo che tu sia l’unico. Io avrei parlato, ma te ne sei andato. Per me Mida ha fatto una ca***ta a dire quello che ha detto”.

Ebbene, mentre da Holden questo discorso viene apprezzato, Mida reagisce male. Quest’ultimo dà alla sua dolce metà della parac****. Gaia, però, gli fa presente che lei è liberissima di avere un suo pensiero, anche se in contrasto con il suo. Ma Mida resta fermo nella sua posizione e appare decisamente infastidito.