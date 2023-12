Holden, Ayle e Mida i “fuorilegge” di Amici 23: il web mormora

Vengono definiti simpaticamente i nuovi ribelli di Amici Holden, Ayle e Mida. I tre cantanti, i più amati di questa edizione, da giorni sono al centro dell’attenzione a causa dei provvedimenti disciplinari. Gli ultimi Daytime mostrano, infatti, tutti e tre sempre sotto accusa per qualche rimprovero da parte dei loro rispettivi insegnanti. Mentre Rudy Zerbi appare più tranquillo, ecco che Anna Pettinelli dà vita a una sfuriata.

Facendo il punto della situazione, i cantanti vengono chiamati a sedere sulla scalinata della Casetta. Qui interviene la loro vocal coach, la quale rimprovera Ayle, Holden e Mida per il comportamento tenuto durante le lezioni di riscaldamento vocale. Pare che il primo abbia fatto ridere i suoi due colleghi, infastidendo non poco gli insegnanti. Per questo motivo, i tre cantanti non faranno più riscaldamento vocale e avranno 5 fasce in meno.

Mida appare perplesso: “Io mi sentivo abbastanza partecipe. Non me l’aspettavo”. Mentre Holden preferisce restarsene in silenzio, Ayle crede che sia tutto un’esagerazione. Solo nel Daytime di ieri di Amici 23 Holden, Ayle e Mida sono stati protagonisti di episodi poco carini. Ed ecco che oggi accade lo stesso.

I tre cantanti probabilmente non si rendono conto della grande opportunità che hanno e che vorrebbero avere tanti altri giovani. Intanto, ad Ayle la redazione chiede di alzarsi in piedi, in quanto ha utilizzato internet senza permesso. Esce fuori che anche Holden ha fatto lo stesso.

Poco dopo, avviene un confronto tra i due. Holden spiega ad Ayle: “Te l’abbiamo detto che fai troppo panico”. Entrambi vengono richiamati dai loro rispettivi professori. Ma mentre Zerbi si lascia andare a un lungo discorso su come debbano camminare insieme talento e il buon comportamento, Pettinelli ci va giù pesante. Questo il discorso di Rudy, che appare calmo e addirittura sorridente:

“Io non sono qui per discutere il tuo talento, per cui ti ho scelto e ti sceglierei ancora 500mila volte. Ma sono qui per dirti una cosa che per me è fondamentale, tanto quanto il talento. Puoi avere tutto il talento che vuoi, ma se non lo unisci a un comportamento o a una filosofia viene sprecato. In tutti questi decenni in cui ho lavorato con centinaia di talenti, ho visto tanti buttare via tutto per un comportamento sbagliato. Io ho un rispetto enorme per il talento. Mi inca**o se il possessore di talento, lo butta via”

A questo punto, Holden si giustifica spiegando che il suo compagno di stanza, Ayle, ha fatto qualcosa che non gli ha permesso di trattenere la risata. Come già indicato, il confronto tra Anna Pettinelli e Ayle è più infuocato. La professoressa si dice stanca di questa situazione, in quanto già nelle scorse settimane l’ha dovuto richiamare insieme a Matthew.

Pettinelli arriva a pensare anche di eliminarlo, tanto che Ayle torna in Casetta sconfortato e pronto a tutto pur di rimediare. Infatti, il cantante assicura che da ora in poi si comporterà meglio. Fortunatamente Pettinelli decide di non eliminarlo, ma per lui arriva lo stesso provvedimento delle scorse settimane: non potrà partecipare alla prossima gara inediti.

Il pubblico riconosce gli errori, che comunque non sono poi così pesanti, di questi tre cantanti. Ma ritengono che non sia giusto escludere nuovamente Ayle da una gara inediti che vede le radio prendere decisioni importanti. A detta di questi telespettatori, avrebbero potuto scegliere un altro tipo di provvedimento, visto che già nella precedente gara sempre lui era stato escluso, al contrario di Matthew, che in calcio d’angolo si era salvato.

Anche questa volta, Holden e Mida non hanno un provvedimento simile. Certo, pare che l’errore sia dipeso da quanto fatto da Ayle durante le lezioni. Ma il pubblico resta furioso per via del provvedimento. Questo anche perché sono proprio i brani di questi tre cantanti che stanno andando alla grande su Spotify. Sono loro, infatti, ad aver conquistato le prime tre posizioni.