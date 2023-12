Amici 23, Matthew e Ayle: che figuraccia! Ribellioni e sfuriate

Nel corso del Daytime del 12 dicembre 2023, ad Amici 23 è accaduto qualcosa di inaspettato. Matthew e Ayle hanno fatto proprio una brutta figura. Dopo aver abbandonato Martina nel portare avanti il compito di squadra, hanno preteso anche di avere ragione. Tutti i cantanti sono stati riuniti da Zerbi e Pettinelli in studio, dove è stato possibile vedere con un filmato il momento in cui Matthew e Ayle hanno lasciato sola Martina a svolgere il compito. Si tratta di una prova assegnata dalla produzione, che è stata portata a termine solo dalla squadra di Rudy Zerbi.

Nel filmato è stato possibile vedere Ayle affermare di trovarsi bene all’interno della sua squadra umanamente, ma non a livello artistico. Infatti, ritiene che lui, Martina e Matthew insieme non potrebbero fare nulla, tanto meno questo compito. Lei ha tentato di far riflettere i due compagni, senza riuscire nell’intento. Matthew ha ribadito di avere poco tempo, in quanto doveva preparare altre esibizioni.

I due hanno così abbandonato Martina, lasciandola sola a preparare questo compito assegnato dalla produzione. Finito il filmato, Anna Pettinelli in studio si è lasciata andare a una sfuriata, appoggiata da Rudy Zerbi. “Non voglio sentire niente, ho già sentito abbastanza. Dieci minuti di filmato, di tempo perso”, ha dichiarato furiosa la professoressa.

I due allievi non hanno reagito affatto bene. Matthew, passato di recente nella squadra di Pettinelli, e Aylee si sono comportati in modo decisamente poco comprensivo, con toni abbastanza alti. A un certo punto, Matteo si è alzato anche in piedi furioso. Un atteggiamento per lascia un po’ tutti interdetti. Pettinelli è rimasta ferma nella sua posizione, facendo notare che non c’era alcun motivo per cui non si poteva trovare un accordo, lasciando sola Martina.

È intervenuto anche Rudy Zerbi, il quale ha affermato i due cantanti hanno dei modi abbastanza fastidiosi di parlare. Non solo, lo storico professore di canto ha accusato i due di essersi mostrati altezzosi nei confronti di Martina. Matthew, però, ha reagito di nuovo male, smentendo questa ipotesi e affermando di provare molta stima nei confronti della collega.

Anche Ayle si è ribellato, dichiarando di trovare assurdo il fatto che sempre lui finisca per ricevere dei provvedimenti. Crede semplicemente di non essere compatibile con i pezzi scelti per il compito e con i suoi compagni. “Stai facendo una figura peggiore oggi. Perdonami, ma non mi sembra che tu abbia un’esperienza tale da poter giudicare se viene male oppure no”, ha tuonato ancora Zerbi.

Alla fine Pettinelli ha deciso di punire i due suoi allievi vietando loro di partecipare alla prossima gara inediti. Matthew nuovamente ha reagito male, al punto che Anna l’ha dovuto riprendere: “Abbassa la cresta che non mi piace!”.

Amici 23: Matthew e Ayle chiedono scusa a Pettinelli

Il primo ad avere un confronto con Pettinelli dopo quanto accaduto è stato Matthew, il quale ha voluto abbracciarla. Inoltre, il cantante di Fammi ci ha tenuto a fare le sue scuse, ammettendo di aver compreso che questo lato del suo carattere è davvero brutto. “Ho proprio fatto una brutta figura”, ha dichiarato Matteo.

Pettinelli ha confermato e ha sottolineato che in quel momento sembrava che lui non ragionasse. A questo punto, Matthew ha chiesto alla sua insegnante di annullare il provvedimento, in quanto per lui è importante svolgere la gara inediti. Ed ecco che Pettinelli ha fatto un passo indietro e ha dato al cantante un’altra punizione:

“Ti svegli alle 7 meno un quarto tutte le mattine, per tutta la settimana, ti fai la doccia, ti vesti e studi un’ora. A fine settimana ti mando il maestro Giovanni a interrogarti. E se sei insufficiente non ti esibisci in puntata”

Anche Ayle ha avuto in seguito un confronto con la sua maestra.

Amici 23: il provvedimento di Lorella Cuccarini

È arrivato il provvedimento anche per la squadra di Lorella Cuccarini, composta da Mida, Sarah e Mew. La professoressa non era presente in studio nel momento in cui Zerbi e Pettinelli hanno ripreso i due allievi. Pertanto, ha svelato il suo provvedimento solo in un secondo momento, inviando una lettera ai suoi cantanti.

Tra loro c’è stata collaborazione, ma non sono riusciti a portare a termine il compito, sebbene l’abbiano iniziato. Anzi, Cuccarini ha assicurato che alla fine dei conti non avevano preparato quasi nulla. Dunque, ha deciso di togliere ai tre il cellulare per una settimana. I cantanti si sono poi confrontati con Lorella, che è rimasta ferma nella sua posizione.