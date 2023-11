Amici 23, Matthew e Zerbi si separano: ecco la scelta di Pettinelli

Matthew ad Amici 23 è da oggi un allievo della squadra di Anna Pettinelli. Il giovane cantante di Fammi ha espresso proprio questo desiderio nei giorni scorsi e Rudy Zerbi non se n’è rimasto a guardare. Pronto a parlare con la produzione, Matteo ha chiaramente spiegato di non sentirsi apprezzato abbastanza dal suo professore e di voler cambiare squadra. Il cantante ha subito fatto il nome di Pettinelli, in quanto anche lei quando è iniziato il suo percorso lo voleva nel suo team.

Nel Daytime andato in onda ieri, è uscito fuori questo suo desiderio. Zerbi si è così recato in Casetta, prendendo la maglia dell’allievo e facendolo così uscire dalla sua squadra. Lo storico professore del programma di Maria De Filippi ha lasciato in sospeso Matthew, dando ad Anna Pettinelli la responsabilità di scegliere sul suo futuro nella Scuola. Di sicuro Matteo è stato molto coraggioso ad accettare la decisione di Zerbi e prima a palesare il suo malessere.

Il Daytime di oggi, 22 novembre 2023, mostra Matthew e Pettinelli ad Amici 23 che hanno un confronto. La professoressa vuole sapere esattamente come stanno le cose. “Allora da un po’ mi frulla per la testa che forse non mi trovo con il Coach giusto. Nelle prime puntate ero carico, avevo voglia di fare”, spiega il cantante.

“Non è che è un problema tuo che ti sei fermato? Io devo capire che percorso devi fare prima di dirti sì o no”, questa la prima risposta di Pettinelli. A questo punto, Matthew ammette di averci pensato e di aver capito che all’inizio non ha preso la decisione giusta. Inizialmente l’allievo era richiesto in squadra sia da Zerbi che da Pettinelli. Alla fine lui stesso aveva deciso di affidarsi a Rudy.

Oggi, però, crede che sia stato “intaccato” il suo “animo rock”, proprio quello che Anna aveva detto di voler valorizzato. Inoltre, confessa di non sentirsi apprezzato davvero da Zerbi e di aver notato il bel rapporto che lei ha instaurato con i suoi allievi, in particolare con Holy Francisco. “Tu continui a piacermi e quindi riprenditi la maglia. So che non mi deluderai”, così Pettinelli prende ufficialmente in squadra Matthew.

Il cantante torna in Casetta e inizialmente fa uno scherzo, facendo credere ad alcuni dei suoi coinquilini che non ce l’ha fatto. Ma ecco che poi non trattiene la bella notizia e i suoi amici insieme alla sua fidanzata Mew saltano di gioia per lui. “Mi sento nuovo”, ammette felice Matthew, come se si fosse liberato di un peso. Dopo di che, dice a Mew “ti amo”.

“Anche io… è brutto dire solo anche io… Ti amo”, dichiara la cantante. Quest’ultima, intanto, riceve una graditissima sorpresa dalla sua sorella maggiore. Quest’ultima le ha inviato le foto del loro cagnolino, scrivendo una lunga lettera, che commuove la cantante.

Amici 23: scherzi in Casetta tra risate e solide amicizie

Diventa sempre più solida l’amicizia tra Holy Francisco, Matthew e Petit. Insieme i tre mettono in atto uno scherzo per Ayle: portano via il suo materasso. Il cantante si trova nel cortiletto e quando torna dentro, accompagnato da Holden, capisce subito cos’è appena accaduto. Con l’aiuto del cantante di Dimmi che non è un addio, Ayle decide tra i tre di prendersela scherzosamente con Holy, buttandolo dal suo materasso.

Tutti insieme ridono e si divertono. “Secondo me assieme siamo davvero forti, l’unione fa la forza”, afferma felice Petit, parlando con Holy e Matthew dopo lo scherzo.