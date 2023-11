Amici, Zerbi: con Holy finisce male, Matthew fuori dalla squadra

Finisce male il teatrino ad Amici 23 organizzato da Rudy Zerbi, che successivamente ritira la maglia a Matthew. Lo storico professore di canto invita nello studio vuoto Holy Francisco e Anna Pettinelli. Qui ad attenderli non c’è solo l’insegnante, ma anche cinque aspiranti allievi. Non solo, li raggiunge in studio Carlo Di Francesco, scelto da Rudy per valutare tutte le esibizioni e decretare il migliore. In Casetta tutti gli altri cantanti assistono alla scena e temono che quanto organizzato da Zerbi porterà Francesco all’eliminazione definitiva.

Holy è già finito in sfida nelle scorse settimane, ma Rudy non ha intenzione di metterlo nuovamente di fronte a questo genere di prova. In realtà, il suo scopo è quello di far capire ad Anna Pettinelli che la sua squadra ha, secondo lui, qualche problema, soprattutto per Holy Francisco e Stella. Ma soprattutto il professore intende far notare alla sua collega che sta, a detta sua, commettendo degli errori con il percorso di Francesco nel talent show.

A questo punto, Zerbi nello studio di Amici di Maria De Filippi chiede a Holy di esibirsi con una cover. Il giovane cantante ammette che quel brano è proprio quello con cui ha problemi. Per questo, dopo una serie di battibecchi e indecisioni, Pettinelli chiede al suo allievo di esibirsi con il suo inedito. Dopo di che, gli chiede di cantarne un altro. L’altro, sebbene sia un suo inedito, Holy non riesce a ricordarlo per vari motivi e questo lascia perplesso anche Carlo Di Francesco.

Intanto, si esibiscono i cinque aspiranti allievi. Di Francisco alla fine ammette di aver Holy una sola volta su 5. “Hai una squadra in difficoltà e te ne devi rendere conto”, dichiara Zerbi. Pettinelli chiede poi a Francesco di tornare in Casetta. Ma mentre va via, Holy perde le staffe e si lascia andare a un forte attacco:

“Non mi sento demoralizzato, una roba del genere non mi tocca. Non posso andare dietro a queste robe, io devo fare il mio percorso. Guarda bene chi hai portato negli anni in questa scuola”

“Complimenti Holy”, afferma deluso e spiazzato Zerbi. Tornato in Casetta, il giovane cantante annuncia ai suoi compagni di voler lasciare il talent: “Sto andando a fare le valigie, va bene tutto ma basta”. Matthew lo invita a riflettere su questa decisione.

Amici 23: Matthew regala il colpo di scena e resta senza maglia

Non finiscono qui i colpi di scena per Rudy Zerbi. Lo storico professore del talent show di Maria De Filippi ascolta alcune affermazioni fatte da Matthew, che domenica scorsa è riuscito a superare la sua sfida. Ebbene il giovane cantante ammette di non sentirsi apprezzato dal suo professore, che invece guarderebbe con ammirazione solo Holden, Petit e Lil Jolie.

Per questo motivo, Matthew ritiene che sia giusto parlare con la produzione, consapevole che a inizio percorso anche Anna Pettinelli lo avrebbe voluto nella sua squadra. È stato lui alla fine a scegliere di entrare nel team di Zerbi. Ora sembra voler fare marcia indietro e cambiare completamente direzione. Dopo aver ascoltato a distanza il suo discorso, Rudy si presenta in Casetta:

“Credo che la cosa più importante sia che ci deve essere la fiducia. Mi sento che se viene a mancare le cose non vanno bene. Senza nessun tipo di rabbia, sento che manca questa fiducia. Quindi ti chiedo per cortesia di ridarmi la tua maglia. Se poi la Pettinelli vorrà ridartela…”

Senza farsi troppi problemi, Matthew prende la sua maglia e la consegna a Rudy. Anzi, il ragazzo appare addirittura sollevato. “Volevo parlarne con la produzione, quindi accetto. Senza rancore e nulla di personale”, spiega Matthew uscendo ufficialmente dalla squadra di Zerbi e in attesa di scoprire quale sarà la decisione di Anna Pettinelli.

“Io lo vedo quando cantate voi quello sguardo di ammirazione. Tu non ci fai caso, giustamente. Adesso mi sono lanciato nel vuoto”, dichiara subito dopo Matthew parlando con Holden. Sarà davvero così? Di sicuro ha appena fatto un salto nel vuoto e nei prossimi giorni si scoprirà la decisione presa da Pettinelli.