Amici 23 anticipazioni: sfida di Matthew, Wax show, maglia sospesa

Nel pomeriggio del 16 novembre 2023 è stata registrata la puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 19 novembre. Come si è conclusa la sfida di Matthew? Chi sono stati gli ospiti? E cosa è successo durante le gare di canto e ballo? Secondo le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, ha preso parte alla registrazione come ospite Michele Bravi, il quale ha cantato il suo nuovo singolo Odio, con Giulia Stabile e Isobel che ballavano. Non solo, ha fatto ritorno in studio un ex allievo della scorsa edizione, ovvero Wax.

Quest’ultimo ha cantato il nuovo singolo After e ha dato il cinque a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Pare, inoltre, che si sia scusato per via dei pantaloni che gli cadevano. Infine, Wax ha fatto un discorso agli allievi di questa edizione, dando poi il cinque durante la sua esibizione a Holy Francisco, Kumo e Matthew.

Amici 23 anticipazioni 19 novembre: classifica canto

Il giudice della gara di canto è stato Achille Lauro. Qual è la classifica che ha composto con i suoi voti? Il primo posto l’ha conquistato Ayle, seguito da Holden, che ha lasciato Lauro senza parole. Inoltre, il figlio di Paolo Carta è risultato anche il preferito del contest lanciato da Radio Zeta. Il suo inedito finirà così in rotazione tutti i giorni.

Ayle Holden Lil Jolie Mew Petit Sarah Mida Matthew Stella Holy Francisco

Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia a Holy Francisco dopo il compito che gli aveva assegnato Lorella Cuccarini, andato male. Per quanto riguarda il torneo inediti, Holden ha battuto Ayle e Lil Jolie. Verrà, pertanto, prodotto il video del suo inedito dagli Yonuts.

Anticipazioni Amici 23: classifica gara ballo

A giudicare la gara di ballo sono stati Garrison Rochelle e Nancy Berti. Il primo ha giudicato anche il torneo ballo “La gioia all’improvviso”, vinto da Nicholas, che ha battuto Sofia e Dustin. Così il ballerino ha potuto regalare un punto ai suoi compagni di squadra (i ballerini di Raimondo Todaro). Ecco la classifica senza il punto conquistato da Nicholas:

Dustin Kumo Gaia Giovanni Nicholas Sofia Chiara Marisol Elia

Qui di seguito, la classifica con il punto vinto da Nicholas:

Gaia Dustin Kumo Giovanni Sogia Nicholas Chiara Marisol Elia

Maglia sospesa ancora per Simone, il quale questa settimana ha avuto comunque modo di esibirsi in studio. Finito nell’ultima posizione della classifica, Elia prossima settimana dovrà affrontare la sfida.

Amici 23, sfida di Matthew: il cantante vince

Vittoria per Matthew nella sfida contro Sesto VI, lo sfidante che l’ha fatto a pezzi durante il Daytime di ieri. Per la gioia di Mew e del resto degli allievi, il cantante è riuscito a superare questa difficile prova cantando il brano Way down we go e il suo inedito Fammi. A giudicare la sfida è stato Carlo di Francesco. Prima di entrare in studio, Matthew ha ricevuto il sostegno dai suoi amici, che l’hanno abbracciato. Ovviamente, al suo fianco a sostenerlo c’è sempre stata Mew.