Amici, Matthew: lo sfidante lo fa a pezzi ed elogia Mew. La reazione

Matthew è in sfida ad Amici 23 e nel corso della registrazione che verrà svolta questo pomeriggio si scoprirà il risultato finale. I fan di Matteo, come anche Mew, temono il peggio durante il Daytime del 16 novembre 2023. Facendo il punto della situazione, inizialmente viene mostrato un momento speciale tra il cantante e la sua fidanzata in Casetta. I due si sono scritti, l’uno per l’altra, una lettera. Matthew legge oggi quella di Mew e viceversa.

I due cantanti non riescono a trattenere le lacrime, tanto che trovano difficoltà nel leggerle ad alta voce, soli seduti sul divano. Entrambi si commuovono e si dichiarano amore. Parole dolcissime, che parlano di una bellissima storia d’amore nata all’interno del talent show di Maria De Filippi. Intanto, Matthew deve affrontare una dura prova: la sfida. Il cantante si ritrova in bilico, in quanto durante la puntata di domenica scorsa è finito ultimo in classifica.

Matthew ad Amici 23 ora può conoscere il suo sfidante. Si chiama Sesto VI e si presenta, con un’esibizione, ad Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Mentre Mew e Matthew hanno modo di ascoltare l’esibizione dello sfidante, il pubblico non può sentire nulla. I due allievi si fanno così un’idea, ritenendo il ragazzo abbastanza valido. Arriva per loro il momento anche di ascoltare i commenti di Sesto VI sui cantanti già presenti nel talent show a cui vorrebbe partecipare.

Inizia dicendo: “Mi piace Mew”. Sesto riesce così a sorprendere i due allievi, che restano spiazzati. Lo sfidante va avanti ammettendo di essere un fan di Mida e che anche Lil Jolie l’ha colpito. Ma cosa pensa invece di Matthew? Non ha un pensiero poi così positivo. Trova che sia un bel ragazzo, ma per quanto riguarda il suo talento dichiara di trovare il suo inedito “monotono”.

Esprime un giudizio negativo su Matthew, il quale non reagisce male. Con maturità, il cantante spiega di aver trovato, invece, Sesto un valido avversario:

“Comunque è bravo, non è ordinario, il potenziale c’è. Questo è quello che mi preoccupa. Che non gli piace il mio pezzo ce ne faremo una ragione. Non sono d’accordo, non penso sia monotono. Ha senso mettermelo contro”

Mew trova che Sesto VI sia un personaggio e che abbia personalità. “Sinceramente non sono tranquilla adesso”, confessa la cantante, che già domenica scorsa in puntata aveva fatto notare tutto il suo malumore vedendo Matthew finire in sfida. Intanto, il pubblico dice la sua, sebbene non possa ascoltare l’esibizione di Sesto.

Molti telespettatori tifano per Matthew e sono certi che meriti di restare nella Scuola, nonostante ultimamente abbia avuto un piccolo crollo. Allo stesso tempo, c’è chi vorrebbe che finisse comunque nel programma Sesto, il quale appare una persona schietta e senza peli sulla lingua.

Va precisato che due professori hanno dimostrato il loro interesse per l’ingresso nella Scuola del cantante. Probabilmente sono Cuccarini e Pettinelli, in quanto Matthew è un allievo di Zerbi ed è difficile pensare che tifi contro.

Amici 23: i voti dell’interrogazione di musica

Nel corso del Daytime di ieri, i cantanti sono stati interrogati in presenza di Lorella Cuccarini dal maestro Giovanni. La prima aveva assicurato che presto in Casetta avrebbero avuto i risultati della disastrosa verifica. Ecco che finalmente oggi il pubblico ha modo di scoprire tutti i voti, che stanno attendendo da ieri con tanta curiosità: