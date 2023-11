Amici 23, cantanti: disastro interrogazioni. Chi va bene e chi male

I cantanti di Amici 23 vengono convocati improvvisamente nella sala relax. Tutti loro appaiono abbastanza perplessi, ma soprattutto preoccupati. Infatti, nessuno sa il motivo per cui sono stati chiamati a presentarsi tutti insieme. Solitamente, quando ciò accade è perché c’è sempre qualcosa che non va. E, in effetti, qualcosa che non va c’è. Spaventati, i cantanti si dirigono nella sala relax, come Mida ha indicato, probabilmente su richiesta della produzione.

Una volta giunti nella stanza della Scuola, ecco che viene chiesto a tutti loro di recarsi in studio. A questo punto, il gruppo dei cantanti ha la conferma che sta per accadere qualcosa che non sarà per nulla piacevole. Arrivati in studio, trovano al centro una cattedra con tre sedie. A questo punto, arrivano Cuccarini e Giovanni, il maestro che li segue durante le lezioni di canto. Lorella ricorda subito ai cantanti quanto sia importante studiare musica, sia per la loro carriera che per il loro percorso di studio dentro la Scuola.

Cuccarini nello studio di Amici sottolinea che vari allievi hanno più di un’assenza e dei ritardi. “Non vorrei che ci fosse il voler prendere sotto gamba queste lezioni. Non pensate che la teoria musicale sia importante”, afferma arrabbiata Lorella. A questo punto, uno alla volta vengono chiamati a svolgere la propria interrogazione.

La prima è Sarah, la quale non va molto bene. Facendo il punto della situazione, Stella è l’unica cantante che riesce a cavarsela abbastanza bene. Al contrario, vanno molto male le interrogazioni di Lil Jolie, Ayle e Holy Francisco. Mida se la cava meglio, come anche Matthew. Non molto bene, invece, Holden, Mew e Petit. C’è da dire che nessuno di loro effettivamente riesce a dare il meglio di sé e a dimostrare di essere davvero preparato sulle lezioni di musica, fatta eccezione per Stella.

Dopo le interrogazioni, ecco che Cuccarini riunisce nuovamente gli allievi nello studio. Qui ammette che le interrogazioni sono davvero andate male. Poi si ritrova anche a rimproverare Holden, il quale non riesce a trattenersi e ride.

“La verifica è andata male. Holden è inutile che ridi, non è che stiamo perdendo tempo. Cercate di prendere quello che c’è di buono e non solo quello che vi piace”

Holden spiega che si tratta di una risata dettata dal nervosismo. Il maestro Giovanni ha dato, intanto, a ognuno di loro un voto, che però non viene rivelato con il Daytime di oggi. I telespettatori sono curiosi di scoprire quanto i cantanti sono riusciti a ottenere con questa prima interrogazione, ma bisognerà attendere.

Intanto, nella Casetta Petit festeggia, in quanto ha appena scoperto che Vasco Rossi ha apprezzato la sua esibizione nella puntata di domenica 12 novembre 2023. Successivamente Elia riceve, invece, un compito di Alessandra Celentano, che vorrebbe capire di più. Subito dopo, il ballerino incontra Emanuel Lo, ma non ottiene buone notizie.

“Se non mi si chiariscono queste cose, devo prendere delle decisioni”, afferma l’insegnante di danza. Elia non riesce a fare dei passi in avanti in questo suo percorso nella Scuola, tanto che è finito nuovamente nell’ultima posizione della classifica. Nelle due puntate precedenti sembrava aver un po’ recuperato, ma la situazione si è ulteriormente complicata, al punto che Emanuel potrebbe valutare una sostituzione.