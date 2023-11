Amici, Petit incredulo: arriva il ‘plauso’ di Vasco Rossi

Immaginate di essere citati dal vostro idolo per i vostri meriti artistici. Un sogno, vero? Petit, concorrente di Amici 23, sta vivendo questa favola proprio nelle ultime ore. Già, Come nelle favole. La sua interpretazione del celebre brano di Vasco Rossi non ha solo infiammato lo studio del talent show di Canale5, ma anche attirato l’attenzione del suo autore: Vasco Rossi.

Il leggendario rocker ha condiviso tra le storie di Instagram la performance del talentuoso Petit, mandando il cantante in tilt. Facciamo un passo indietro. Domenica 12 novembre è andata in onda la consueta puntata di Amici di Maria de Filippi. Al centro della gara, la sfida di scrittura tra Petit, Holy Francisco e Mida. Il fil rouge del tenzone era un tema importante e complesso: la donna. A giudicare la creatività dei ragazzi, una popolare ex allieva della scuola: Giordana Angi.

Holy Francisco si è messo alla prova Bellissimissima di Alfa; Mida ha cantato Piccola stella senza cielo di Ligabue e Petit ha scelto Parlami di Fasma. Il nipote di Nadia Rinaldi ha aggiunto al brano delle emozionanti strofe dedicate alla mamma Veronique che hanno molto colpito la Angi. La cantante, pur avendo apprezzato l’estro di tutti e tre gli sfidanti, ha deciso di assegnare a la vittoria a Petit.

Holy molto bravo, era tosta, Mida, hai fatto un’operazione complicata. Complimenti a tutti, sono in difficoltà. Ma c’è una frase che mi ha conquistata: “Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si”.

Il giovane allievo ha già fatto scintille con il suo inedito Che Fai che, a 20 ore dall’uscita, si è piazzato al secondo posto dei più streammati su Spotify. Le soddisfazioni, per lui, non sono ancora finite.

Amici, Vasco Rossi condivide su Instagram l’esibizione di Petit

Nella puntata di domenica, Salvatore Moccia (in arte Petit) si è piazzato al terzo posto nella gara delle cover, cantando, appunto, Come nelle Favole di Vasco Rossi. La sua esibizione è giunta sino agli occhi (e alle orecchie) del rocker di Zocca, che ha reagito in modo del tutto inaspettato. Il leggendario artista, si diceva, ha condiviso tra le sue Instagram Stories la clip in cui Petit interpreta il suo grande successo. Un bel colpo per il giovane talento che, incredulo, ha repostato il contenuto.

Vasco ha confermato ancora una volta di tener volentieri d’occhio gli artisti emergenti. Anche durante la passata edizione del talent ha dimostrato di apprezzare gli aspiranti cantanti della scuola di Amici di Maria de Filippi, complimentandosi in particolare con Aaron e Angelina Mango. L’attenzione di un’icona del calibro di Vasco Rossi non è cosa da poco: Petit dovrà farne tesoro e prenderla come sprone per mettere a frutto il proprio potenziale.