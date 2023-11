Amici, dati di ascolto: esordio migliore della storia, Maria in estasi

Il daytime di Amici di Maria De Filippi di mercoledì 8 novembre è stato cornice di un annuncio clamoroso. La conduttrice in persona si è collegata con i giovani talenti per un’importante comunicazione rivolta ai cantanti in gara. La signora di Mediaset ha svelato loro i dati di streaming di Spotify dei loro inediti a 20 ore dall’uscita. Tra i brani, ce n’è uno che ha conquistato un record strepitoso: è il miglior debutto nella storia del programma.

La De Filippi ha cominciato dal basso, lasciando che tensione e aspettative crescessero pian piano. Fanalino di coda della classifica è Stella, con 22mila streams. La romana non ha reagito bene alla notizia. Dapprima ha tentato di ingoiare il rospo ma poco dopo, sopraffatta, ha abbandonato la sala per rifugiarsi in giardino. La voce di Maria De Filippi l’ha seguita per confortarla: “Sono passate solo 20 ore, non è una cosa definitiva nella vita“. L’inconsolabile Stella, tra le lacrime, ha confidato di sentirsi ultima in tutto ciò che fa. “Comunque me l’aspettavo” ha concluso delusa la diciassettenne, per poi ricomporsi.

La conduttrice, maestra di climax, ha continuato a svelare le posizioni dei ragazzi in classifica. Tra gli inediti meno ‘streammati’ ci sono Fammi di Matthew (33mila), Touché di Sara (45mila), Tananai di Holy Francisco (48mila) e Follia di Lil Jolie (60mila). Quarto posto per Mercoledì mai di Mew (84mila). Ed eccoci sull’attesissimo podio. Medaglia di bronzo per Mida: la sua ROSSOFUOCO, a 20 ore dall’uscita, conta 97mila streams.

Amici, l’inedito di Holden è il miglior debutto di sempre

Ad occupare il secondo posto è un incredulo Petit: il suo inedito Che Fai ha superato la soglia dei 100mila streams. 133mila, per la precisione. Il primo posto è tutto di Dimmi che non è un addio di Holden, con 162mila streams. I compagni, all’annuncio, sono esplosi di gioia, congratulandosi con il figlio di Paolo Carta. Le sorprese, però, non erano ancora finite. Maria De Filippi ha sganciato una vera e propria bomba: “Holden, è il miglior debutto nella storia del programma!“.

Nell’esultanza generale, e dietro perentoria richiesta della padrona di casa, i due giovani si sono cimentati in un breve discorso di ringraziamento. Ha cominciato Petit (all’anagrafe Salvatore Moccia).

È un’emozione incredibile. Ho fatto uscire un pezzo a luglio e in tre mesi ha fatto circa 20mila ascolti. Sono stato in studio 3 volte nella mia vita, quindi ho fatto tutto in cameretta. Arrivare oggi qua a fare 113k di ascolti in 20 ore… non so che dire!

Decisamente più sintetico il rapper 23enne: “Non avrei mai pensato di raggiungere un risultato così enorme, non so cosa dire, sono veramente contento“.