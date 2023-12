Amici 23, Holden una furia con Ayle. Gaia sorprende Mida

Tempo di compiti, baci e anche scontri ad Amici 23. Mentre si accende una lite tra i due cantanti, ecco che Mida gliele canta ad Anna Pettinelli. Non solo, l’allievo continua a far impazzire i fan con la sua love story con Gaia. Andando con ordine, si accende una lite tra Holden e Ayle. Quest’ultimo torna in Casetta e chiede subito al collega di andare insieme a pulire la loro stanza.

Il modo con cui Ayle fa questa richiesta fa scattare la rabbia di Holden, che inizia a inveire contro di lui.

“Non puoi fare il maestro! Abbiamo detto che lo facevamo dopo. Il discorso è giusto, ma non viene qua e dai gli ordini. Quando ti rivolgi a una persona devi farlo in maniera tranquilla”

Non finiscono qui per Ayle i problemi. Mentre Holden lascia la stanza dopo aver pulito la sua parte, arriva Giovanni. Anche con quest’ultimo il cantante ha qualcosa da ridire. “Non esiste la parte tua e la parte mia, si pulisce tutto. Siamo in una stanza 3 persone”, dichiara Ayle.

I due poi si confrontano e decidono di chiedere a Holden di aiutarli a pulire il bagno. Ci pensa Giovanni a farlo, il quale appare un po’ titubante e cerca di prendere il cantante di Nuvole con le buone. Anche stavolta Holden sembra scaldarsi, ma poi ha un chiarimento con Ayle.

Il pubblico è stupito nel vedere il cantante così furioso. Negli ultimi giorni, il talent show ha mostrato un altro momento in cui Holden si è lasciato andare a una sfuriata, che ha sorpreso tutti.

Amici 23, Mida e Gaia sempre più uniti: lui si confida con Holden

Sempre più vicini Mida e Gaia. La nuova coppia, che qualche giorno fa si è scambiata il primo bacio, sta facendo impazzire i fan. Il Daytime del 18 dicembre 2023 mostra i due allievi affiatati, mentre si scambiano baci passionali e abbracci. Ciò accade anche davanti agli altri compagni, come Kumo. Quest’ultimo appare come un terzo incomodo in cucina e riceve applausi dal pubblico per la sua reazione ironica.

Intanto, Mida si reca da Holden per confidarsi: “La situazione è grave, sta per partire il nomignolo cringe. Vuoi sapere qual è? Gugu e gaga”. Insieme a loro c’è Martina, la quale si trova in cucina e promette che non racconterà nulla a Gaia, con cui condivide la stanza. E arriva il giorno del compleanno di Mida, che da parte dei suoi coinquilini riceve una sorpresa: tutti insieme corrono da lui per cantargli il famoso ‘tanti auguri a te’.

Ma a sorprenderlo davvero ci pensa Gaia, la quale gli scrive e gli legge una lettera, con cui dichiara di volergli bene e di trovarsi tanto bene con lui.

Amici 23: Mida gliele canta a Pettinelli, Zerbi elogia e tuona

Senza pubblico i cantanti tornano in studio per affrontare nuove prove. In particolare, Mida deve svolgere il nuovo compito che nei giorni precedenti le ha assegnato Anna Pettinelli. Il 23enne, prima di esibirsi, ha un confronto con la professoressa, che spesso gli assegna dei compiti, anche abbastanza complicati. A detta del cantante di Rossofuoco, Pettinelli starebbe cercando di metterlo solo in difficoltà.

“Non credo tu stia dicendo la verità. Penso che tu da quando sono qua dentro stia cercando di sminuirmi”, afferma duramente Mida, rivolgendosi direttamente ad Anna, senza farsi troppi problemi. A sostenerlo c’è la sua professoressa, Lorella Cuccarini. Alla fine il cantante riesce a svolgere il suo compito, ma Pettinelli trova delle imprecisioni e gli dà un 5 come voto.

“Non ti posso prendere sul serio, bisogna essere obiettivi sempre. Non ti sto dicendo che ha cantato bene, ma ha cantato da sufficienza”, dichiara Cuccarini per difendere il suo allievo. A questo punto, interviene Rudy Zerbi nello studio di Amici di Maria De Filippi, elogiando Mida, ma facendogli anche un piccolo rimprovero:

“Non voglio aggiungere nulla sulle imprecisioni, perché valuto altro. Credo che l’atteggiamento col quale hai fatto questo compito sia giusto. Sono abbastanza d’accordo con Lorella, perché l’hai portato a casa. Sai che ti sostengo sempre, perché mi piaci molto. Ma non mi piace quando vi sento parlare di percorso… cioè che una cosa che fate qui dentro non è coerente con il verso percorso. Se avete un percorso chiaro fuori, questo è il posto sbagliato. Questa è una scuola che può aiutarvi a metterlo a fuoco e a costruirlo, a seconda dei casi. Vale per tutti”

D’altronde c’è un motivo per cui si va ad Amici. Di certo, non entra nella Scuola chi ha già un percorso ben avviato e di successo.

Dopo la puntata di domenica, arriva la reazione di Sarah alla classifica della gara inediti. La ragazza si lascia andare alle lacrime e si sfoga con le altre sue compagne d’avventura. Mew tenta di rassicurarla, facendole notare che l’importante è che abbia cantato il suo inedito in pubblico.

Anche Giovanni è arrivato ultimo in classifica. Il ballerino di latino americano crede che Raimondo Todaro presto lo manderà via dal talent show, in quanto è già la seconda volta che arriva ultimo. Nicholas lo rassicura, ma ormai Giovanni è convinto che potrebbe presto lasciare la Scuola.