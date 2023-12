Amici 23, un Holden perfezionista sbrocca: crisi di panico e stupore

Holden perde il controllo ad Amici di Maria De Filippi spiazzando tutti, anche Rudy Zerbi. Il cantante di Dimmi che non è un addio si lascia andare a una sfuriata, davvero inaspettata. Ciò accade mentre il figlio di Paolo Carta sta lavorando al compito sul pezzo natalizio i suoi compagni di squadra Lil Jolie e Petit. La canzone a cui lavorano colpisce così tanto la produzione che viene proposto di farla uscire sulle piattaforme digitali.

Ci pensa Holden a lavorare sulla struttura del brano, con tutto ciò che c’è da fare. Ed è per questo che è lui a sbottare contro Zerbi quando scopre improvvisamente che la canzone potrebbe uscire sulle piattaforme, senza prima averla perfezionata. Da questo si capisce che il cantante di Nuvole è un artista a cui piace sfornare lavori completi e senza alcun errore. Probabilmente il pezzo, su cui lui stesso ha lavorato, non era perfetto, almeno non per un’uscita sulle piattaforme.

E Holden ad Amici 23 teme che l’uscita di questo brano potrebbe far fare a tutti e tre una brutta figura. Dopo le sfuriate di Matthew e Ayle, ecco che anche lui sbotta. Il cantante decide di tirarsi fuori dal progetto, mentre Petit e Lil Jolie non sanno cosa fare. A questo punto, interviene Zerbi che si collega con la stanzetta dove tutti e tre stanno lavorando.

Holden impazzisce improvvisamente e non lascia a Rudy neanche il tempo di finire il suo discorso. Infatti, il cantante dà vita a una sfuriata, durante la quale sembra avere una crisi di panico. Infatti, mentre parla lascia il piccolo studio confuso, arrabbiato e irriconoscibile:

“Quello che sta succedendo è assurdo. Noi veniamo a sapere adesso che questo pezzo deve uscire. I tempi e le modalità non sono ottimali. Non mi sento in grado di restare calmo. Io mi sto sentendo male qui dentro. Cacciatemi. Quello che sta succedendo qui è una follia, mi sto sentendo male”

Così Holden lascia la piccola stanza e tutti i telespettatori sul web ammettono di essere rimasti stupiti. Il cantante di Nuvole non era mai stato visto così dal pubblico di Canale 5. Molti dei suoi fan prendono subito le sue difese, facendo notare che essendo stato lui a lavorare sul brano natalizio saprà se effettivamente sia pronto a uscire sulle piattaforme.

A detta di questi telespettatori, i tre cantanti avrebbero il diritto di scegliere di continuare a perfezionare il brano fino a quando sarà pronto per le piattaforme digitali. Dopo la fuga di Holden, Zerbi consiglia a Petit e Lil Jolie di pensarci bene:

“Ho 30 anni di esperienza, credo di poter giudicare se qualcosa può uscire. Quando mi hanno dato questa opportunità, l’ho giudicata ottima. L’unica cosa di cui dovete preoccuparvi è essere bravi. Se Holden non lo vorrà fare, la strofa la farete voi due. Questa è un’altra cosa bella che si aggiunge”

Al contrario, Rudy è convinto che il brano da loro preparato sia già pronto per l’uscita sulle piattaforme digitali. Invece, Holden avrebbe voluto lavorarci ancora un po’ prima di arrivare a lanciarlo.