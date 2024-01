Amici 23, Kia e Nahaze nuove allieve: paragoni e chi colpisce di più

Con l’uscita di scena di Mew e Matthew, la produzione di Amici di Maria De Filippi si è messa alla ricerca di validi sostituti. Già nel corso del Daytime andato in onda ieri, erano stati presentati gli eventuali nuovi allievi. Ed ecco che oggi Lorella Cuccarini annuncia agli altri professori di voler aggiungere un banco per Kia. Inizialmente la cantante, il cui nome vero è Chiara, si esibisce nella sala prove solo di fronte all’insegnante. Dopo di che, Cuccarini invita la ragazza a cantare di fronte agli altri professori.

A commentare ci pensa anche il pubblico, ovviamente. Molti telespettatori fanno il paragone con Mew, la cui uscita continua a far parlare e che difficilmente potrebbe essere sostituita agli occhi dei telespettatori da un’altra cantante. Nonostante ciò, è necessario andare avanti ed evitare di fare paragoni, in quanto è giusto che i nuovi allievi abbiano la possibilità di fare il loro percorso senza portare questo peso. Va detto che, al di là di questo, Kia non colpisce totalmente il pubblico. Di sicuro avrà modo di far ricredere questi telespettatori.

Ed ecco che Kia è ufficialmente un’allieva di Amici 23, della squadra di Lorella Cuccarini. La cantante, infatti, riceve l’approvazione da tutti i professori. Il momento in cui, attraverso una videochiamata, annuncia alla sua famiglia di essere entrata nel talent show è emozionante. Kia non è l’unica a essere presentata al pubblico e ai professori come nuova allieva.

Anna Pettinelli, che si ritrova con un posto vuoto in squadra dopo l’uscita di Matthew, propone Nahaze, il cui nome vero è Nathalie. Anche lei riceve l’approvazione da parte dei professori. Così Nahaze entra ufficialmente a far parte del talent show di Maria De Filippi, gareggiando nella squadra di Pettinelli. Viene paragonata anche lei a Mew e il discorso è sempre quello.

Comunque, tra le due a colpire di più il pubblico è Nahaze, la quale con questa prima esibizione appare come una cantante che lascia più il segno, rispetto a Kia, ma ancora è tutto da vedere.

Amici 23, Ayle in lacrime: “Non sto bene”

Lacrime per Ayle, che mostra tutte le sue fragilità. Inizialmente riceve un compito da Lorella Cuccarini. Dopo di che, Holden lo avverte: Malìa è stato rimproverato da Rudy Zerbi per aver contestato dei compiti. Dunque, il cantante di Nuvole consiglia al suo compagno di stanza di evitare di fare lo stesso.

Ma ecco che in sala prove Ayle ammette di non riuscire a esibirsi con un determinato brano e che questo lo fa stare male. A un certo punto, interviene Anna Pettinelli, la quale urlando gli chiede di rispettare la sua proposta e di svolgere il compito. Piangendo, Ayle confessa che ogni volta che sta bene poi accade qualcosa che lo fa stare male.

Il pubblico è amareggiato nel vederlo così. Ayle piange a dirotto e poi lascia la sala prove, continuando a sfogarsi in Casetta.