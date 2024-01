Amici 23, Maria liquida Mew e Matthew: la spiegazione lascia basiti

Nella puntata di Amici di domenica 14 gennaio, Maria De Filippi ha finalmente parlato dell’abbandono di Mew e Matthew. L’uscita definitiva dei due ex allievi era stata già annunciata durante il daytime del 9 gennaio. Tuttavia, oggi, è stata la stessa conduttrice a dover affrontare lo spinoso argomento. Peccato che, però, Maria non ha dedicato molto tempo ai cantanti. Al contrario, la questione è stata liquidata in due secondi. Come anticipato dalla produzione, la De Filippi ha ribadito che Mew e Matthew hanno abbandonato per motivi personali, senza aggiungere nient’altro. Dopodiché, è andata avanti con la trasmissione non menzionando più la vicenda.

Una spiegazione lapidaria, che ha lasciato l’amaro in bocca a molti telespettatori di Amici. Mew e Matthew sono stati due grandi protagonisti del programma e in tanti non riescono a capire come mai siano spariti in questo modo. I fan dei due cantanti sostengono che i loro beniamini avrebbero meritato un addio più dignitoso e non così sbrigativo. Sebbene alcuni credono che questo modus operandi sia dovuto a presunte turbolenze tra i due ex allievi e il talent show, in realtà, pare che la produzione e Maria De Filippi abbiano semplicemente deciso di rispettare la loro privacy.

Questo perché sembrerebbe che Mew abbia abbandonato la Scuola per motivi di salute. La cantante ha chiarito di non aver lasciato la trasmissione per seguire Matthew; al contrario, sarebbe stato lui a seguirla. L’allievo di Anna Pettinelli si sentiva da tempo sottovalutato e ha colto l’occasione per andare via. Invece, Mew, sempre molto apprezzata da professori e pubblico, ha preso questa decisione per ragioni che non riguardano il suo percorso in Amici. Secondo quanto riportato da Isa e Chia, la giovane cantautrice si trovava a disagio nel contesto televisivo, al punto da sperimentare attacchi d’ansia.

Dunque, a causa della delicatezza dell’argomento, Amici avrebbe deciso di mantenere una linea di riservatezza. Tuttavia, è importante sottolineare che queste restano solo supposizioni, non ancora confermate dalle persone interessate, che finora hanno mantenuto il silenzio. Per conoscere la realtà di quello che è successo, l’unica opzione è attendere e vedere se Mew e Matthew sceglieranno di raccontare la loro versione dei fatti.