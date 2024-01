Amici, Mew e Matthew: perché il talent non svela i motivi dell’uscita

Perché nessuno svela i motivi per cui Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23? Questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo in questi giorni. Il silenzio tombale da parte del talent show e della coppia sta facendo parecchio discutere. C’è chi accusa il programma e chi ancora si scaglia contro Matthew, con la convinzione che abbia influenzato Mew nel lasciare il noto programma.

Intanto, le anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio 2024 svelano che Maria De Filippi non ha chiarito i dubbi. La conduttrice ha solo fatto notare l’assenza della coppia, evitando di scendere nei dettagli. Il talent show ha parlato di “motivi personali” che hanno portato i due cantanti a lasciare la gara. Ma i fan vogliono sapere e c’è davvero tanta curiosità. Sembra, però, che questi motivi non verranno mai svelati, a meno che i diretti interessati non decideranno di farlo. E questo il pubblico che li segue dovrebbe rispettarlo.

Attraverso alcune mosse social di Mew dopo Amici è possibile fare qualche ipotesi sul silenzio tombale che sta generando confusione. Innanzitutto c’è da considerare che la cantante ha smentito di aver lasciato il programma per seguire Matthew. Anzi, pare sia accaduto esattamente il contrario. Lei lo fa sapere attraverso alcuni like a dei commenti condivisi dai fan.

Questi parlano di una realtà differente da quella ipotizzata inizialmente: è Matthew che ha seguito Mew. Questo si evince dalle mosse social della cantante di Vivo. Inoltre, Mew conferma questo sostenendo il commento di un fan che fa notare che, se effettivamente fosse stata lei a seguire Matthew, il talent show avrebbe mostrato il momento in televisione “e ci avrebbero fatto il 130% di share”.

Non avevano nulla da perdere la produzione e Maria De Filippi nel mostrare questa eventuale situazione. Invece il talent preferisce mantenere la linea della riservatezza. Da questo si può intuire che è avvenuto qualcosa di grave e molto delicato, che riguarda esclusivamente la vita personale di Mew.

Infatti, molti fanno notare che da diversi giorni gli occhi della cantante di Vivo sembravano spenti. Mentre in apparenza era Matthew quello che stava male per i risultati ottenuti in queste ultime settimane, invece sembra che era Mew quella che stava affrontando una situazione difficile e delicata.

E probabilmente il talent show non vuole piazzare questi “motivi personali” e privati della cantante sul piccolo schermo. D’altronde quello di Amici è un programma in cui si parla di talento e carriera nel mondo della musica, non di altro. Pertanto, c’è il dubbio che in realtà la produzione stia rispettando il desiderio della coppia di mantenere riservati queste motivazioni agli occhi indiscreti dei telespettatori.

Non si sa se la verità uscirà mai fuori. Ma a questo punto è chiaro che gli unici che dovrebbero dare una spiegazione sono Mew e Matthew. Tra l’altro la parola “personali” fa chiaramente intendere che tali motivazioni siano legati a qualcosa di privato. Chiaramente, queste restano solo delle ipotesi, fatte in base a ciò che sta trapelando in questi giorni.

Di sicuro, Mew non è incinta come inizialmente alcuni fan avevano pensato. La stessa cantante, sempre con alcuni like su X (ex Twitter), aveva prontamente smentito questo. Non resta che attendere, mentre i fan sperano che la coppia presto faccia un passo per svelare cos’è davvero accaduto.

Sin da subito si è capito che l’eliminazione non è derivata da una decisione presa dalla produzione del talent show. Altrimenti, non sarebbe comparsa la scritta “motivi personali” e il programma avrebbe dovuto per forza dare delle spiegazioni ai suoi telespettatori. Per lasciare una vetrina così importante quella di Amici, soprattutto se si guarda il successo ottenuto da Mew – considerata una papabile vincitrice – in questi mesi, deve essere accaduto qualcosa di davvero serio.