Anticipazioni Amici: Maria lapidaria su Mew e Matthew, spoiler sfide

Nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi e nuove anticipazioni. Nel corso del pomeriggio di giovedì 11 gennaio 2024 è andato in scena un nuovo capitolo del popolare talent show di Canale Cinque. C’era grande attesa per quel che riguarda il caso del ritiro di Mew e Matthew. Ecco tutto quel che è accaduto, come rivelato dalle ‘talpe’ di Amici News, durante la puntata che verrà trasmessa domenica 14 gennaio.

Amici di Maria De Filippi, ospiti di domenica 14 gennaio

Ospiti musicali: Alberto Urso e Matteo Romano

Giudici: Anbeta e Samantha Togni per il ballo, Arisa per il canto

Amici, le sfide: protagonisti Kumo e Giovanni

Nella sfida supervisionata dai prof e da Marcello Sacchetta ha trionfato Dustin,. Kumo e Giovanni hanno si sono invece ritrovato a dover affrontare una ulteriore sfida così come è accaduto a Petit e Martina.

Giovanni ha gareggiato con una ragazza di nome Giorgia ed ha vinto

Kumo ha sfidato Alessandro ed ha avuto la meglio

Amici 23, la classifica della gara di canto

Martina che ha cantato Luce di Mengoni Holden che ha cantato Leave the Door Open di Bruno Mars. Arisa gli ha detto che lo vorrebbe vedere più in movimento Malia Ayle che ha cantato una canzone di Calcutta Mida che ha cantato Vertigine di Elodie Sarah che ha cantato Control Petit che ha cantato A far l’amore comincia tu. Arisa le assicura che coinvolge molto Lil Jolie che ha cantato La collina dei ciliegi di Lucio Battisti

Presentazione dei nuovi inediti

Mida ha presentato Fight Club

Petit ha presentato Tornerai

Malia

Ayle ha presentato Il tuo nome

Nella prossima puntata è stato riferito che sarà dato spazio ad altri brani inediti.

Amici 23, la classifica della gara di ballo

Dustin Marisol che è stata definita una pantera da Anbeta Lucia Giovanni. Samantha Togni gli ha detto che deve fare qualcosa in più sui giri Gaia Simone/Sofia: Simone ha ballato con Giulia Stabile. Sofia ha danzato sui tacchi Nicholas. Il giovane, secondo Anbeta, è “sporco” nell’esibizione. Ha dqanzato con Elena.

Compiti affidati dai professori

Nicholas ha eseguito il compito dato da Alessandra Celentano che è stato dimostrato da Sebastian. Ne è scaturita una forte discussione. Pure una signora del pubblico è intervenuta prendendo le difese del ballerino e accusando la maestra ‘Cele’ di essere “esagerata”. Inoltre la signora ha sostenuto che la lettera scritta a Nicholas era troppo dura per un ragazzo della sue età. Il ballerino si è messo a piangere.

Gossip e curiosità: Matthew e Mew si ritirano, Maria lapidaria