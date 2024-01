Amici, Mew incinta di Matthew? L’artista rompe il silenzio sul ritiro

Giallo ad Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore il programma, tramite una nota stringata, ha reso noto che i due allievi fidanzati Mew e Matthew hanno deciso di lasciare la trasmissione. Una notizia che qualche giorno fa era stata anticipata da uno ‘spiffero’ che aveva rivelato che i due artisti erano stati avvistati nei pressi della stazione Roma Tiburtina con valigie. Il comunicato di Amici ha confermato l’indiscrezione.

“Per motivi personali, Mew w Matthew hanno deciso di lasciare Amici”. Questo il messaggio ufficiale con cui lo show ha reso nota la decisione dei due allievi. Nessun altro dettaglio è stato fornito. Chi segue la trasmissione, sui social, ha iniziato a far circolare una serie di teorie a proposito dei motivi che avrebbero spinto la coppia a fermarsi. E sempre sui social sono arrivate le prime risposte dei diretti interessati sulla vicenda.

Gli interventi sui social di Mew

Ebbene, cosa è accaduto di preciso? Si parta dalle congetture: quella che è andata per la maggiore ha sostenuto che Mew e Matthew abbiano concepito un figlio e che dopo averlo scoperto hanno preso la decisione di abbandonare. L’ipotesi è stata smentita dalla diretta interessata che su Twitter ha piazzato un like al seguente commento di un fan:

“Palese che di mezzo non c’è alcuna fuga d’amore e alcuna gravidanza (spero) o cose del genere. Penso che siano adulti e per lasciare il percorso entrambi vuol dire che i motivi per farlo erano piuttosto validi e dubito sia stata una scelta a cuor leggero”.

Il “Mi piace di Mew, di fatto, smentisce che ci sia in corso una dolce attesa. A ulteriore riprova che non c’entra nulla il tema gravidanza, la cantante ha messo un like anche al seguente ‘cinguettio’: “E smettetela con sta stron**ta della gravidanza”.

Smentita anche l’ipotesi “fuga d’amore”

C’è chi ha anche ipotizzato che Matthew, che nel suo percorso nel talent show ha avuto diverse crisi, abbia scelto di ritirarsi e che Mew, per amore, lo abbia seguito a ruota. Anche questo scenario è stato smentito dalla musicista tramite un “Mi piace” al seguente commento: “Ci deve essere una motivazione più particolare perché se fosse stato ‘pazzaria’ di lui + lei che lo segue lo avrebbero sicuramente mostrato e ci avrebbero fatto il 130% di share”. Il ragionamento non fa una piega: Amici avrebbe appunto mandato in un’onda una simile scena. Evidentemente invece è accaduto altro.

Sempre Mew, su Twitter, ha piazzato un like su chi ha scritto che “deve essere successo qualcosa di grave, perché nel daytime di oggi stavano proprio male. Se andare via era la cosa migliore per loro è giusto così”. A proposito della congettura che sostiene che Mew abbia seguito Matthew, un fan ha ragionato dicendo che, se si fosse verificata una tale dinamica, Amici l’avrebbe mostrata senza problemi e senza diramare una nota stringata scrivendo che la scelta del ritiro è collegabile a “motivi personali che non verranno detti”. Pure su tale commento Mew ha digitato “Mi Piace”.

Riassumendo: dai like piazzati da Mew è emerso che non c’è alcuna gravidanza in corso e che non c’è stata alcuna folle fuga d’amore. La decisione di entrambi gli artisti di lasciare è da ricondurre a motivi differenti che, al momento, restano privati.