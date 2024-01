Amici, è ufficiale: Mew e Matthew fuori dallo show. Dettagli e gossip

A poche ore dall’avvistamento che aveva fatto il giro del web e aveva portato i fans del programma a ipotizzare che Mew e Matthew avessero lasciato Amici, è arrivata la conferma ufficiale da parte della produzione del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Con una breve nota mandata in onda al termine della puntata di oggi, martedì 9 gennaio, del Daytime, il talent ha comunicato la drastica decisione di Mew e Matthew suscitando sgomento tra il pubblico. Nel giro di pochissimi minuti il gossip è letteralmente divampato e nuove ipotesi sono state messe al vaglio circa l’abbandono dei due giovani cantanti. Ecco che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Il comunicato ufficiale

“Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”. Questo il brevissimo comunicato con il quale la produzione del programma ha voluto informare i telespettatori circa la decisione dei due cantanti.

Al momento non è ancora stato rivelato il motivo che avrebbe spinto i due fidanzati a scegliere di uscire dal programma e, come anticipato, sul web hanno iniziato a rincorressi le ipotesi più disparate. Si è però trattato di una decisione che in qualche modo tutti si aspettavano, dal momento che, solo poiché ore fa i due erano stati avvistati intenti a prendere un taxi alla stazione Tiburtina di Roma carichi di bagagli (qui i dettagli).

Nuove ipotesi sull’addio

Tra Mew e Matthew il primo a mostrarsi intenzionato a dire “basta” era stato il giovane cantante, ed è per questo motivo che in molti continuano a pensare che sia stato proprio lui a voler lasciare Amici. Di conseguenza Mew, sua fidanzata, potrebbe aver deciso di seguirlo per amore. Si tratta però di un’ipotesi alquanto bizzarra e che, con il passare delle ore, si fa sempre meno probabile.

Infatti, se il percorso di Matthew all’interno del talent si è rivelato burrascoso, quello di Mew è stato a dire poco perfetto. La giovane cantante in questi mesi ha collezionato ottimi voti e buone posizioni in classifica, rendendo quindi difficile credere che abbia voluto buttare via tutto solo per seguire un “capriccio” del fidanzato.

Un’idea che invece si sta insinuando nelle menti di alcuni fans del programma è quella che vedrebbe Mew in dolce attesa. Ebbene si, stando a quanto ipotizzato da qualcuno, la giovane cantante potrebbe essere incinta: un “motivo personale” più che valido per entrambi per decidere di lasciare il programma. Un’ipotesi che però altri hanno scartato, convinti che dietro a questa drastica decisione ci possa essere qualcosa di grave.

Ad avvalorare l’ipotesi che ci sia un motivo importante dietro la decisione dei due ormai ex allievi ci sarebbe anche un’altra stranezza: il fatto che per la prima volta non sia stato mandato in onda il consueto videoclip che mostrava il saluto dei due ragazzi ai loro compagni e professori. Un rito di passaggio che si verifica sempre quando un concorrente decide di abbandonare di propria spontanea volontà il talent.

Un dettaglio che non è di certo sfuggito ai fans del programma e che ha reso ancora più difficile capire perché i due abbiamo deciso di andarsene.

Il mistero dell’abbandono

Ovviamente si tratta solo di congetture e, come anticipato, al momento non è ancora stato comunicato il reale motivo che ha portato i due a decidere di uscire dal talent. In ogni caso i fans del programma sperano che ci possa essere occasione di approfondire l’argomento nel corso delle prossime puntate e che quindi venga fatta presto luce sulla questione. Chissà se magari decideranno di farlo proprio i due diretti interessati.

Intanto, quello che è certo è che per entrambe le docenti si è trattato di un duro colpo. Anna Pettinelli ha infatti sempre creduto nel talento di Matthew ma anche per la Cuccarini, coach di Mew, si è trattato di una perdita importante, dal momento che la giovane cantante era una delle sue migliori allieve ed era anche data per favorita alla vittoria di quest’edizione del talent. Fatto che getta ancora più buio e mistero sulla decisione di abbandonare il programma.