Amici 23, avvistati Mew e Matthew: possibile abbandono? (foto)

Colpo di scena ad Amici: Mew e Matthew sono stati beccati poco fa alla stazione Tiburtina di Roma. A quanto pare, alcuni fan li avrebbero avvistati inizialmente alle 8 di questa mattina, 9 gennaio, all’interno della stazione. Verso le 13, poi, alcune persone lì presenti li avrebbero visti in procinto di prendere un taxi. Inoltre, entrambi portavano delle valigie. Una situazione decisamente insolita dato che, secondo le regole del talent show, gli allievi non sono autorizzati a lasciare la casetta. La produzione ha eccezionalmente concesso loro di uscire solo per la vigilia di Natale, al fine di permettere loro di festeggiare con le famiglie, ma con l’obbligo di ritornare nella scuola già il 26 dicembre.

MEW E MATTHEW ALLA STAZIONE TIBURTINA STANNO PRENDENDO UN TAXI #amici23 pic.twitter.com/94SOzc47hM — Delia Fiumanò (@delia_fiumano) January 9, 2024

Mew si è anche fermata a fare delle foto con diversi fan, condivise poi da questi ultimi su Twitter. Tuttavia, nessuno ha provato a chiederle come mai non fosse più ad Amici, bensì hanno approfittato della situazione solamente per farle dei complimenti. Ad ogni modo, gli scatti degli avvistamenti si sono velocemente diffusi sui social, scatenando un vero e proprio tumulto del mondo del web. Tantissimi sostenitori della coppia hanno immediatamente iniziato a interrogarsi su cosa fosse successo ai loro beniamini e gli utenti si sono sbizzarriti con le possibili teorie.

quando incontri mew random alla stazione tiburtina jdhskshdj troppo carina raga 😭#amici23 pic.twitter.com/Eg3Ct0rqWq — der 🧡 (@bayxreche) January 9, 2024

In molti credono che Matthew sia stato eliminato dalla Scuola e che Mew abbia deciso di abbandonare il programma per seguirlo. Ricordiamo infatti che l’ultima puntata è stata molto difficile per il cantante. Dopo essersi esibito, ha ricevuto dure critiche da parte del suo ex professore Rudy Zerbi, alle quali ha reagito lasciando lo studio il lacrime. Non solo, negli ultimi mesi Matthew ha spesso occupato le ultime posizioni della classifica e anche i suoi inediti non hanno riscosso un grande successo. Questo porta ad ipotizzare che Anna Pettinelli, la sua insegnante, abbia deciso di escluderlo dalla competizione.

Discorso totalmente diverso per Mew che, al contrario, riceve solo complimenti e conquista sempre i primi posti delle classifiche. Per lei, dunque, l’opzione più plausibile è che abbia deciso di seguire il fidanzato, escludendo totalmente l’eliminazione. D’altro canto, c’è chi invece è convinto che entrambi abbiano deciso di abbandonare il programma, poiché stufi del trattamento degli insegnanti nei confronti di Matthew. Un’altra teoria è che, in realtà, sia stata la stessa redazione a squalificarli a causa di una possibile infrazione del regolamento.

Infine, l’ultima ipotesi è che, in realtà, Matthew e Mew facciano ancora parte della scuola e che siano semplicemente andati a registrare i nuovi inediti da presentare ad Amici. Insomma, la situazione riguardo questa vicenda è ancora molto confusa e e il pubblico di Amici è in trepidante attesa di scoprire, nelle prossime puntate del talent show, la verità dietro ciò che è effettivamente accaduto ai due allievi.