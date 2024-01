Amici, Matthew lascia lo studio. La lucidità di Ayle commuove il web

Tante lacrime per più di un allievo dopo la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Al centro del Daytime di oggi, 8 gennaio 2024, ci sono Matthew, Ayle e Sarah. In particolare, i primi due attirano l’attenzione del pubblico. Primo tra tutti Matthew, il quale ha lasciato lo studio in lacrime. Il cantante di Fammi si è recato in Casetta, sebbene la registrazione fosse ancora in corso, e si è lasciato andare a qualche sfogo con Gaia, Nicholas e Sofia.

I tre ballerini non hanno preso parte alla puntata di domenica poiché avevano la febbre. Come già riportavano le anticipazioni, Matthew non ha proprio resistito e ha deciso di lasciare il suo banco. Ma una volta arrivato in Casetta non è riuscito a far uscire fuori tutte le sue paure con i tre ballerini. Neppure Mew sembra essere riuscita a rassicurarlo, quando l’ha raggiunto per dargli un abbraccio.

La cantante, che al contrario riceve solo complimenti e conquista sempre le prime posizioni nelle classifiche, ha cercato di far riflettere Matthew ad Amici. In particolare, l’allieva è convinta che piangendo stia dimostrando che ci tiene tanto alla sua carriera come cantante.

Intanto, tornano in Casetta anche il resto degli allievi. Tra questi, ovviamente, ci sono Sarah e Ayle. La prima piange e si fa consolare dai suoi compagni d’avventura perché è arrivata ultima per l’ennesima volta, a causa del voto di Anna Pettinelli. Gli altri la rassicurano, facendole notare che Rudy Zerbi l’ha anche difesa, ritenendo che non fosse accettabile la sua ultima posizione.

Sarah appare un po’ più tranquilla dopo le rassicurazioni dei suoi compagni. Lo stesso non si può dire per Ayle, il quale ritiene con oggettività che doveva arrivare lui ultimo al posto della collega. Ebbene il cantante di Allergico alle fragole conferma quanto detto da Zerbi in studio: durante la sua esibizione era in imbarazzo.

Ayle ammette di non riuscire mai a dare tutto se stesso nelle cover durante le puntate e di temere solo brutte figure. Per questo, ha anche pensato di lasciare il talent show di Maria De Filippi. Il fatto che Ayle riconosca di non essersi esibito nel migliore dei modi commuove il web, anche perché non riesce a trattenere le lacrime.

Spesso il cantante appare tutto solo mentre cerca di trovare delle risposte. Per fortuna, i suoi compagni d’avventura non lo abbandonano e gli tendono una mano. In particolare Kumo, Lucia e Nicholas. Nel frattempo, Anna Pettinelli viene informata della sua crisi e decide di incontrarlo.

Subito l’insegnante abbraccia un Ayle sconfortato, che fa proprio tenerezza. Pettinelli gli consiglia di sfruttare questa sua emotività per creare la giusta energia durante le sue esibizioni, convinta che ce la possa fare. Ayle sembra aver trovato una rassicurazione, ma una volta tornato in Casetta scoppia di nuovo a piangere.