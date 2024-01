Amici anticipazioni 05/01: lite tra Todaro e Tocca, sfide e tre assenti

Prima registrazione dell’anno per Amici di Maria De Filippi. Il talent show è tornato dopo la pausa natalizia e, nelle scorse ore, è stata ripresa la puntata che andrà in onda domenica, 7 gennaio. Come di consueto, la pagina esperta del programma “Amici News” ha fornito in anteprima i dettagli di tutto ciò che è avvenuto in studio.

Ospiti Amici di domenica 7 gennaio 2024

Giordana Angi: la cantante è tornata un’altra volta nel programma dopo l’ospitata di alcune settimane fa

Tancredi: reduce da Sanremo Giovani, l’ex allievo ha presentato il suo nuovo singolo

Garrison: giudice esterno per la gara d’improvvisazione ballo

Nessun ospite per le consuete gare di canto e di ballo, che sono state giudicate direttamente dai professori.

Gara canto: classifica cantanti

A differenza delle altre puntate, questa volta, gli allievi hanno dovuto preparare ben 4 brani, mentre i ballerini quattro coreografie. Come anticipato prima, le gare sono state giudicate direttamente dai prof. Dopo essere stati chiamati per presentarsi davanti ai loro professori, i ragazzi hanno scelto il pezzo che ritenevano più idoneo da portare sul palco. Dopodiché, gli altri insegnanti potevano scegliere qualche altra canzone o balletto da far eseguire successivamente all’alunno in questione.

Mew: ha cantato “Video Games” di Lana Del Rey Holden: dopo aver cantato “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro, Anna Pettinelli ha richiesto anche un secondo pezzo di Marracash. Esibizione criticata dalla prof, che l’ha definito non incisivo Lil Jolie: si è esibita con “Ma che freddo fa” di Nada Petit: per lui “Je so pazzo” di Pino Daniele Martina Mida: primo pezzo “Camisa negra”. Polemiche per la seconda performance, dove ha dovuto scrivere delle barre su “Red Light” di Tedua. Per la Pettinelli, non sa scrivere. In sua difesa è intervenuto Zerbi, che nello scontro ha menzionato il libro delle barre di Sangiovanni di tre anni fa Matthew: voto 5 per “Me ne frego” di Achille Lauro. Zerbi ha intavolato una discussione, dichiarando di avergli messo al brano “I migliori anni della nostra vita” cantanto nelle prove generali. Il cantante è scoppiato in un pianto ed è uscito dagli studi, raggiunto poi dalla fidanzata Mew Ayle: ha cantato “Un senso” di Vasco Rossi. A Zerbi non è piaciuto, perché l’ha trovato a disagio con il genere della canzone Malia Sarah: Rudy Zerbi non è stato d’accordo sulla sua posizione, perché crede che abbia cantato bene. La Pettinelli ha invece ribattutto che la cantante è mediocre e poteva esagerare meno nell’esibizione.

Gara ballo: classifica ballerini

Marisol: ha ballato tre volte e la Celentano l’ha lodata per il suo miglioramento Lucia: Maria ha scherzato con la ballerina, dicendole che la vede molto felice quando vede danzare Simone Kumo: ha danzato su un red carpet. Per Emanuel Lo, è andato troppo di fretta. Alla fine, hanno sfilato sul tappeto rosso Emanuel, la Celentano e Zerbi Giovanni: prima coreografia con Francesca Tocca e seconda da solo. Lite Todaro contro Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Secondo il prof, il ballerino non è stato bravo perché non aveva provato in settimana il pezzo con lui. A quel punto, Umberto si offende e i due professionisti entrano in studio per difendersi, spiegando di aver comunque seguito l’allievo. Dustin: ha ballato con Isobel Simone

Sfide: Petit e Martina

Sfida tra Petit e Nova giudicata da Carlo di Francesco: vince Petit. Sfida tra Martina e Kia, vinta da Martina. Nessun eliminato.

Compiti ai ragazzi: le valutazioni degli insegnanti:

Simone ha superato il compito della Celentano con un 6

Giovanni, compito assegnato sempre dalla Celentano superato

Kumo, terza coreografia data dalla Celentano. La Maestra lo valuta con un 3, ma Emanuel Lo decide di dargli comunque la maglia.

Gossip, news e retroscena

Tre grandi assenti in puntata: Gaia, Sofia e Nicholas. I ballerini hanno la febbre

Gara improvvisazione ballo sul tema del “coinvolgimento” giudicata da Garrison tra Giovanni, Simone e Marisol. A vincere è stato Simone, che Garrison ha definito brutto

Contest Radio Zeta vinto da Holden. Come premio, il suo brano entrerà in alta rotazione. Inoltre, l’inedito di Petit è diventato “New Hit”

Dopo la discussione con Anna Pettinelli, Maria ha notato che Mida era già di morale. Per questo, gli ha fatto cantare il suo singolo “Rossofuoco” e dopo l’ha sorpreso consegnandogli il disco d’oro

La discussione tra Raimondo contro Umberto e Francesca si è infine risolta per il meglio, con un caloro abbraccio tra Todaro e Gaudino

Petit e Marisol si sono scambiati diversi baci nelle pause

Lorella Cuccarini ha invitato tutti a far parte del suo musical “Rapunzel”.

Prove sponsor:

Marlù: ha vinto Dustin, che ha fatto una lezione di canto.