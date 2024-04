Amici 23, Mew e quel tweet (giusto) sul caso Gaia: cos’è successo

Ciò che è successo ad Amici negli ultimi giorni ha del surreale. A causa di un infortunio, Gaia non potrà ballare per almeno tre settimane. In casi come questi, di solito, gli allievi sono costretti a lasciare il talent show. A volte, viene loro data la possibilità di tornare l’anno dopo, come è successo ad Andreas Muller e Mattia Zenzola. Tuttavia, nel caso di Gaia si è optato per una soluzione del tutto diversa: ci sarà una ‘sostituta‘ che ballerà al suo posto per tre settimane. Nel caso la nuova allieva venga eliminata, Gaia dovrà lasciare il programma; se, invece, resterà in gara, la ballerina potrà tornare ad esibirsi tra tre settimane. La giovane ha deciso di accettare questa proposta, scatenando una pioggia di critiche.

Logicamente, il resto dei suoi compagni non trova giusta questa situazione dato che, in questo modo, Gaia ha probabilmente la semifinale assicurata senza dover ‘lottare’ come tutti loro. Nonostante le critiche di Anna Pettinelli e i tentativi di screditare i ragazzi, il pubblico si è schierato dalla loro parte, comprendendo il loro punto di vista. A quanto pare, c’è anche un ex allieva di quest’edizione che sembra essere rimasta sconcertata da questa situazione. Si tratta di Mew, la cantante che ha deciso di abbandonare Amici lo scorso gennaio a causa della sua depressione.

Mew contro Gaia e Amici? La replica della cantante

“Incredula per la situa sotto molti punti di vista”, ha scritto Mew su Twitter la scorsa notte, esprimendo il pensiero di molti. Al che, in tanti hanno pensato si stesse riferendo proprio al caso Gaia scoppiato ad Amici. “Non posso essere diretta, ma so che potete arrivarci tranquillamente”, ha poi aggiunto accendendo ancora di più i dubbi. Il tweet della cantante ha scatenato un’accesa polemica: da una parte, c’è chi l’ha sostenuta; dall’altra, alcuni l’hanno accusata di esprimersi in modo ambiguo solo per proteggere la sua carriera, invitandola a essere più esplicita.

incredula per la situa sotto molti punti di vista — ʍew🕸️🕷️🖤 (@valeturc) April 11, 2024

“Non puoi parlare direttamente della faccenda perché altrimenti ciao ciao carriera”, ha scritto un utente, al quale Mew ha risposto con una sarcastica risata. Alla luce di tutto ciò, l’ex allieva ha deciso di fare chiarezza e spiegare che il suo post non era assolutamente in riferimento a Gaia o ad Amici: “Tranquilli che per fortuna ho una vita che non è basata su quello che accade ad Amici. Vi abbraccio”. Le parole della cantante hanno nuovamente diviso, con chi le crede e chi, al contrario, ritiene che stia solo cercando di evitare di alimentare la polemica tirandosi indietro.